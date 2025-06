Norris in pole a Spielberg, prima fila Ferrari con Leclerc

Pole position per Lando Norris nelle qualifiche di Spielberg con il tempo di un minuto, tre secondi e 971 millesimi e un vantaggio di 521millesimi su Charles Leclerc che lo affianca in prima fila con la Ferrari. Seconda fila ancora McLaren con Oscar Piastri e Lewis Hamilton, al suo miglior risultato in qualifica con la Rossa (ex aequo con Montecarlo). Dalla terza al via George Russell e Liam Lawson, mentre Max Verstappen (autore delle ultime quattro pole in Austria) deve accontentarsi di scattare dall'interno della quarta fila, affiancato dal sorprendente Gabriel Bortoleto (Sauber). A chiudere metà nobile dello schieramento Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) e Pierre Gasly con la Alpine. Proprio un testacoda del francese ha provocato l'accensione del giallo che ha costretto alcuni piloti ad alzare il piede dal gas (tra i quali Piastri e Verstappen), mentre Antonelli - entrato in pista per ultimo nel time attack finale - ha preso la bandiera a scacchi alla fine del suo giro di lancio.