Doppietta McLaren in Austria: Norris precede Piastri, podio Ferrari con Leclerc davanti a Hamilton

Dopo Melbourne e Montecarlo, Lando Norris mette a segno a Spielberg la sua terza vittoria stagionale (e la settima della carriera), guidando una doppietta che la McLaren aveva in buona sostanza opzionato fin dal primo turno di prove libere del Gran Premio d'Austria e poi con la pole position dello stesso Norris. Secondo posto quindi per Oscar Piastri che nel primo terzo di gara compie un paio di tentativi di ribaltare le posizioni al vertice ma sulla distanza deve prendere atto della superiorità del suo compagno di squadra al Red Bull Ring, mettendo poi quattro ruote sull'erba per un'incomprensione con Franco Colapinto (cinque secondi di penalità per l'argentino) al rientro dalla seconda sosta ai box. Nel Mondiale guida sempre Piastri con quindici punti di vantaggio su Norris: 216 punti a 201.