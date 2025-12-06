Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Roma, Gasp: "Pisilli? Vuole giocare di più, e io non voglio fermarlo"

06 Dic 2025 - 17:12
© Getty Images

© Getty Images

Niccolò Pisilli potrebbe partire in prestito a gennaio considerato lo scarso utilizzo da parte di Gasperini. Il tecnico della Roma, in conferenza stampa, conferma le voci: "Ho già detto di averlo un po’ penalizzato, è un giocatore forte: lui giustamente vorrebbe giocare di più e io non voglio fermarlo. È chiaro che giocare nella Roma sarebbe la cosa migliore: si è visto Baldanzi, che ha avuto la possibilità di giocare e sta facendo bene.  La forza della Roma in questo momento è questo gruppo, straordinario".

Ultimi video

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

I più visti di Mercato

Dumfries e quelle proposte dall'estero: l'Inter pensa a tutelarsi

Riscatto o ritorno alla base? Da Douglas Luiz a Chukwueze, come vanno i prestiti delle big di A

Roma e Juventus su Zirkzee, ma la pista si complica: Fabio Silva l'alternativa

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Il Napoli vuole Mainoo: stretta sul Manchester United per l'inglese

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Mercato ora per ora
Vedi tutti
17:12
Roma, Gasp: "Pisilli? Vuole giocare di più, e io non voglio fermarlo"
16:17
Como: Fabregas sogna Barcellona o Manchester City
15:15
Cagliari, Pisacane: "Mercato? Massima sintonia con la società"
14:10
Roma, Gasperini: "Ferguson via? È troppo presto..."
13:09
Napoli, nuovo tentativo per Mainoo a gennaio