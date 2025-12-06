Roma, Gasp: "Pisilli? Vuole giocare di più, e io non voglio fermarlo"

Niccolò Pisilli potrebbe partire in prestito a gennaio considerato lo scarso utilizzo da parte di Gasperini. Il tecnico della Roma, in conferenza stampa, conferma le voci: "Ho già detto di averlo un po’ penalizzato, è un giocatore forte: lui giustamente vorrebbe giocare di più e io non voglio fermarlo. È chiaro che giocare nella Roma sarebbe la cosa migliore: si è visto Baldanzi, che ha avuto la possibilità di giocare e sta facendo bene. La forza della Roma in questo momento è questo gruppo, straordinario".