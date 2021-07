Prove Libere 1: Verstappen davanti alle Mercedes di Bottas e  Hamilton; Ferrari 4. e 7. con Sainz e Leclerc

GP UNGHERIA F.1 PROVE LIBERE 1

Il leader del Mondiale autore del miglior tempo nel primo turno di prove libere del weekend dell'undicesima tappa del Mondiale.

di

STEFANO GATTI

Dimenticare Silverstone: Max Verstappen mette in fila le Mercedes di Valtteri Bottas nell'apertura del weekend di Budapest. Il pilota della Red Bull chiude il primo turno con il tempo di 1.17.555, staccando di 61 millesimi di secondo la W12 del finlandese e di 167 quella del sette volte iridato. Alle spalle del leader della generale e delle due Mercedes c'è Carlos Sainz con la Ferrari, staccato di 560. Settimo tempo per Charles Leclerc, alle spalle di Pierre Gasly e di Fernando Alonso.

La ferita (morale) del GP d'Inghilterra è ancor aperta ed è la premessa di un weekend che si preannuncia appunto infuocato. Verstappen mette subito in fila le due Mercedes nella FP1 di Budapest che, domenica, con l'undicesima tappa del calendario, segnerà sostanzialmente il giro di boa di un campionato (e di una sfida per il titolo) che deve ancora dare il... meglio di sè. Il pilota olandese rifila distacchi tutto sommato contenuti a Bottas e ad Hamilton mentre sembra partire... da lontano, la caccia della Ferrari ai gradini del podio.

Carlos Sainz "stacca" la quarta performance della mattinata ma (su un circuito da 67 secondi o poco più), accusa "pronti-via" un distacco superiore al mezzo secondo, mentre Charles Leclerc è solo settimo, ad 836 millesimi dl prima asticella" fissata da Verstappen. A separare le Rosse ci sono due tra i piloti più regolari e brillanti (proporzionalmente alle monoposto da loro guidate) di questa prima metà di Mondiale: stiamo parlando di Pierre Gasly e di Fernando Alonso. Il francese di Alpha Tauri (quinto a +0.626 dalla vetta) dimostra GP dopo GP di meritare una second chance in un top team, anche se paradossalmente, Red Bull non è l'opzione migliore per il suo futuro... Lo spagnolo, entrato ieri negli "anta" ed autore di un innocuo testacoda, porta la sua Alpine nei quartieri alti della classifica con il sesto tempo, appena quattro millesimi più "lento" di Gasly. Entrambi hanno "as usual" eclissato i rispettivi compagni di squadra: undicesimo e dodicesimo tempo per Esteban Ocon e Yuki Tsunoda, quest'ultimo autore di un incidente (senza conseguenze fisiche) che ha causato l'esposizione della bandiera rossa.

Non esce dall'anonimato Sergio Perez, al quale Verstappen infligge - a parità di macchina - un distacco di pesantissimo (911 millesimi). Il messicano è ottavo davanti a Lando Norris (con Daniel Ricciardo solo 14esimo con l'altra McLaren) ed a Lance Stroll con la migliore delle Aston Martin (13esimo Sebastian Vettel). Nella parte bassa della classifica, buon 17esimo tempo di Mick Schumacher, anche "grazie" al pessimo avvio di fine setimana ungherese dell'Alfa Romeo: 18esimo Robert Kubica, 20esimo ed ultimo Antonio Giovinazzi.