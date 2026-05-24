K7 pilastro est per Della Bordella e compagni: "Un sogno che inseguo da tempo"

“Per me aprire una nuova via su una grande montagna himalayana di quasi settemila metri è un sogno che inseguo da tanto tempo”, racconta Della Bordella. “Luca Maspes mi aveva mandato delle foto e tra queste il K7 ha subito attirato la mia attenzione. È una montagna fatta di neve, ghiaccio e roccia, complessa e difficile. Quando ho proposto l’idea agli altri, anche loro si sono subito mostrati entusiasti”.