Motor Valley Fest 2026 a Modena: programma ufficiale, date ed eventi

Sempre più centrale anche il dialogo tra industria, formazione e nuove generazioni. Giovedì 28 e venerdì 29 maggio il Teatro del Collegio San Carlo ospiterà i Talent Talk del format Innovation & Talent: dieci incontri dedicati agli studenti e ai giovani professionisti che vedranno alternarsi sul palco le voci delle Case Auto e Moto Dallara, Ducati, Ferrari, Lamborghini e Pagani insieme ad aziende come HPE Group, Loccioni e Visa Cash App Racing Bulls, oltre a MUNER Motorvehicle University of Emilia-Romagna e Accenture, con incontri dedicati ai temi delle nuove competenze e delle professioni della mobilità del futuro.