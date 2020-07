Presentate le Ferrari Hublot Esports Series

NON SOLO SIMULAZIONI

E' stata presentata ufficialmente la prima stagione della ‘Ferrari Hublot Esports Series’, il campionato dedicato a vetture GT che Ferrari organizza in Europa sul software ‘Assetto Corsa’ sviluppato da Kunos Simulazioni. I piloti Esports si sfideranno in diverse gare a bordo della Ferrari 488 Challenge Evo, disponibile in esclusiva solo per i partecipanti alla competizione. Leclerc, passione per i sim-game

Le pre-iscrizioni si apriranno lunedì 7 agosto e saranno riservate a tutti i cittadini europei maggiorenni: i partecipanti dovranno registrarsi gratuitamente sul sito www.ferrariesportsseries.gg. Il primo atto del torneo sarà la fase di Qualifica per le AM series a partire da settembre, i cui vincitori raggiungeranno i sim racer invitati da Ferrari nella PRO Series, categoria in cui 24 piloti Esports si sfideranno sulle stesse piste degli AM. I 12 più veloci delle 4 gare di ottobre di ciascuna categoria avranno accesso alla fase finale a novembre, dove si daranno battaglia in 3 gare che eleggeranno il vincitore. Da sogno il premio finale: nella prossima stagione il campione assoluto avrà la possibilità di entrare a far parte del Ferrari Driver Academy Hublot Esports Team, che quest’anno annovera David Tonizza, campione in carica piloti di F1 Esports Series ed Enzo Bonito, sim racer di grande esperienza.

Charles Leclerc, ambassador del campionato e grande appassionato di Esports seguirà da vicino tutte le fasi del campionato e offrirà la sua esperienza da pilota reale e Esports ai partecipanti. "I sim racer sono molto veloci, sono incredibili. Forse adesso è ancora presto, ma in futuro quello degli esport potrebbe essere un modo per arrivare alle gare reali, anche se credo che ci vorrà un po' di tempo ancora"., ha detto il pilota monegasco nel corso della presentazione.

Il title partner del campionato è Hublot, che rafforza anche in ambito Esports la sua collaborazione con Ferrari, mentre il technical partner è Thrustmaster, che già possiede la licenza Ferrari per la creazione e distribuzione di volanti e controller per pc e console.