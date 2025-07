Libere 1: Hamilton precede le McLaren di Norris e Piastri, quarto Leclerc

Acuto di Lewis Hamilton nel primo turno di prove del Gran Premio di Gran Bretagna che segna il giro di boa del Mondiale. Prima che squadre e piloti si dedicassero alle prove sul passo gara, sir Lewis ha staccato un time attack da un minuto,26 secondi e 892. Secondo tempo a soli 23 millesimi dal ferrarista per Lando Norris, recente vincitore del GP d'Austria, terzo per il suo compagno di squadra e leader della classifica generale Oscar Piastri a 150 millesimi da Hamilton che - lo ricordiamo - va alla caccia della sua decima vittoria a Silverstone. Ferrari molto competitiva anche con Charles Leclerc, quarto a 203 millesimi dal compagno di squadra al vertice anche nel finale di turno sul ritmo gara (Hamilton anche in questo caso in vetta). Quinto tempo per George Russell (+0.271) con la migliore delle Mercedes, Andrea Kimi Antonelli è nono a 475 millesimi e davanti a Max Verstappen che chiude a 540 millesimi dal vertice.