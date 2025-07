McLaren torna in cattedra, la Ferrari c'è: Norris precede Leclerc e Hamilton

Iniziata con l'exploit di Lewis Hamilton nel priomo turno di prove libere, la giornata d'apertura del weekend di Silverstone si chiude con il ritorno in cattedra della McLaren grazie al miglior tempo di Lando Norris nel secondo turno, ma le Rosse non sono lontane. Norris sigla la best performance in un minuto, 25 secondi e 816 millesimi ma Charles Leclerc è secondo a 22 millesimi e sir Lewis terzo a 301 millesimi. Ottimismo da parte del monegasco che si è aperto così via radio nel giro di rientro a fine prove: "Assetto qualifica da sistemare ma per la gara siamo a posto".