Qualifiche: Verstappen in pole davanti alle McLaren, terza fila per le Ferrari

Pole position di Max Verstappen in un minuto, 24 secondi e 892 millesimi davanti alle due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris a Silverstone staccate rispettivamente di 103 e di 118 millesimi. George Russell chiude la seconda fila (+0.137), dalla terza al via le due Ferrari di Lewis Hamilton(+0.203) e Charles Leclerc (+0.229). Settimo tempo per Andrea Kimi Antonelli che perderà però tre posizioni in griglia (e sarà quindi al via in quinta fila) per lo speronamento a Verstappen lo scorso weekend in Austria. Ottavo tempo nel Q3 per Oliver Bearman ma il pilota inglese della Haas-Ferrari è destinato a scattare in nona e penultima fila causa penalità per mancato rispetto della bandiera rossa (e incidente all'ingresso della corsia box) nel corso del terzo e ultimo turno di prove libere. Nono e decimo tempo del Q3 per Fernando Alonso (Aston Martin) e per Pierre Gasly (Alpine) che però in griglia avanzano in quarta fila per le penalità di Antonelli e Bearman.