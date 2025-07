Libere 3 Silverstone: Leclerc precede Piastri, Verstappen e Norris

Ferrari al comando delle operazioni anche nelle FP3 di Silverstone con Charles Leclerc che chiude il programma delle prove libere con il tempo di un minuto, 25 secondi e 498 millesimi. Alle spalle del monegasco il leader della classifica generale Oscar Piastri con 68 millesimi di ritardo e Max Verstappen a 87 millesimi dalla vetta. Quarto tempo per l'altra McLaren di Lando Norris a 108 millesimi da Leclerc. A chiudere la top five di una sessione brevemente interrotta nel finale da una bandiera rossa (rimozione di un particolare aerodinamico della Haas di Oliver Bearman) è stato Yuki Tsunoda con la seconda Red Bull, con un ritardo però consistente (606 millesimi) dalla vetta. A chiudere definitivamente la sessione una seconda "rosa" per un incidente di Gabriel Bortoleto (pilota incolume) con la Sauber. Buon sesto tempo per Oliver Bearman (+0.614) che però chiude le prove con danni al muso della sua Haas per un... fuoriprogramma quasi all'ingresso della corsia box, seguito da Alexander Albon con la Williams (+0.621). Ottavo tempo per George Russell con la Mercedes (+0.627), undicesimo per Lewis Hamilton (+0.834) che - causa bandiera rossa - deve abortire un giro lanciato da top five, quattordicesimo per Andrea Kimi Antonelli (+0.924) con la seconda Freccia d'argento. Conferma nella top ten con il nono e decimo tempo per Isack Hadjar e Liam Lawson con la Racing Bulls. Sessione negativa per Aston Martin sul circuito (letteralmente) di casa: diciassettesimo e diciannovesimo tempo per Fernando Alonso e Lance Stroll.