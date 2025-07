F1, Verstappen vicino alla Mercedes: pronto a far coppia con Antonelli nel 2026

Naturalmente ci sono da dirimere complesse questioni contrattuali, visto che Max ha un contratto con la Red Bull valido fino alla fine del 2028. Nelle scorse settimane si è parlato di una clausola di uscita che lui stesso potrebbe far scattare nel caso in cui a metà stagione non sia tra i primi tre in classifica iridata (attualmente è proprio terzo con 9 punti di vantaggio su Russell), ma è chiaro che la volontà del pilota è ciò che farà la differenza. Nel caso in cui il super colpo andasse a segno resta da capire quale potrà essere il destino del britannico, che andrà in scadenza a fine stagione.