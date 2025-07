Leclerc: "Sul passo gara siamo a posto". Hamilton: "Ho ancora del margine"

"È andata bene in entrambe sessioni e nella simulazione gara delle FP2 il passo c'era con costanza. Forse abbiamo spinto un po' troppo ad inizio simulazione ma serve anche essere aggressivi perché è vero che ad inizio gara l'ideale sarebbe non spingere troppo ma questo nella realtà nei primi giri in bagarre non è mai possibile. In ogni caso sono convinto che qui ci sarà la miglior battaglia di tutta la stagione. Attenzione però che siamo tutti vicinissimi, sabato si riparte da zero. Il fondo vettura introdotto in Austria fa sentire il suo effetto ma non bisogna dare troppo peso al singolo aggiornamento. Servono un buon assetto e un buon bilanciamento generale, oltre all'attenzione ai dettagli: è come sempre un effetto spirale. Non è il caso di esagerare con le aspettative. Nel complesso però è andata bene".