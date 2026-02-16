Pirelli guarda al rinnovo con Formula 1 fino al 2028

Si accendono i motori in Bahrein per la seconda sessione di test pre-stagionali della Formula 1. Le squadre scendono in pista per raccogliere dati preziosi sulle nuove monoposto, sviluppate secondo il regolamento tecnico aggiornato. Un passaggio chiave non solo per i team, ma anche per Pirelli, fornitore unico degli pneumatici, chiamato a verificare il comportamento delle nuove gomme su vetture con caratteristiche aerodinamiche e carichi del tutto differenti rispetto alle passate stagioni.

Cinque mescole e 24 set per squadra

Per i test in Medio Oriente, Pirelli ha messo a disposizione l’intera gamma di pneumatici slick da asciutto: cinque mescole differenti che ogni team ha potuto selezionare fino a un massimo di 24 set. L’obiettivo è affinare il set-up e comprendere il comportamento delle coperture su monoposto che presentano una minore impronta a terra rispetto al passato, elemento che incide su degrado, gestione delle temperature e bilanciamento complessivo.

Futuro in F1 e sbarco in MotoGP

L'azienda milanese avrebbe manifestato l’intenzione di proseguire la collaborazione con la Formula 1, puntando a estendere l’attuale contratto fino al 2028. Un segnale di continuità in un momento di evoluzione tecnica per la categoria. Parallelamente, Pirelli si prepara a un altro passo strategico: dal 2027 diventerà fornitore unico della MotoGP, completando la presenza già avviata in Moto2 e Moto3 dal 2024. Una doppia sfida tra quattro e due ruote che rafforza il ruolo centrale di Pirelli nel motorsport internazionale.