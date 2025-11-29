Piastri: "Punto al bis della Sprint". Norris: "Non mi posso lamentare"

I due piloti della McLaren già focalizzati sul semaforo del penultimo atto stagionaledi Stefano Gatti
© Getty Images
OSCAR PIASTRI
"In vista della qualifica abbiamo fatto solo qualche piccola modifica, niente di più. Per ora sta andando alla grande. Abbiamo avuto un po' di pressione solo sulla scelta delle gomme, ci ha dato qualche pensiero ma alla fine sono stato molto soddisfatto del mio ultimo tentativo nel Q3. Sarà una gara dura, tutta da spingere e molto faticosa per via delle forze g in ballo. Però sarà anche molto entusiasmante. Farò del mio meglio, cercherò di ripetere la vittoria della Sprint e poi... vedremo".
LANDO NORRIS
"Ho avuto sottosterzo nel mio ultimo giro lanciato e ho dovuto abortirlo. Oscar qui è in gran forma. Da parte mia non ho nulla di cui lamentarmi perà certo, spero di fare meglio domani. Non si può mai sapere come andrà a finire. Credo che nei primi due o tre giri ci saranno opportunità per tutti, poi la gara dovrebbe diventare più lineare. Vediamo cosa si può fare, io sono in buona posizione".
MAX VERSTAPPEN
"Le qualifiche non sono andate male ma siamo abbastanza lontani. Sono un po' più contento, ma ho dei limiti tecnici che non mi permettono di fare di più. La terza casella al via mi offre qualche opportunità di inventarmi qualcosa. Realisticamente sarà molto dura".