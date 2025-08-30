Piastri: "Più veloce di Lando quando contava". Norris: "Ci vediamo in gara"

L'idolo di casa Verstappen punta ad approfittare della sfida tra i due piloti della McLarendi Stefano Gatti
OSCAR PIASTRI
"Decisamente ho scelto il momento giusto per alzare il mio livello! Fin qui è stato un buon weekend ma c'erano un paio di curve dove non ero al massimo nelle prove libere. Forse ho guadagnato qualcosa lì, forse da qualche altra parte. Ho limato un po' alla volta qualcosa qua e là: è il vantaggio di poter disporre di tante sessioni di prove libere. Nel complesso sono molto contento: questa pole è importante. Ora vediamo come va la gara. Con Lando siamo pronti a darci battaglia per la vittoria, come ogni fine settimana".
LANDO NORRIS
"Con Oscar siamo stati vicini tutto il weekend. Mi dispiace un po' aver mancato la pole ma non è la fine del mondo. Ho fatto un gran giro nel Q1 e poi nel Q2, poi nella caccia alla pole non sono stato molto fortunato: credo che il vento in rettilineo mi abbia fatto perdere qualcosina, forse un centesimo. In ogni caso complimenti a Oscar. Sulla griglia di Zandvoort la casella della pole non è necessariamente la migliore. La mia migliore occasione sarà al via ma la gara è lunga, vedremo chi la spunterà".
MAX VERSTAPPEN
"È un weekend complicato per noi. Siamo andati molto meglio in qualifica che nelle prove libere, quindi sono molto contento, anche per il pubblico di casa. Ora vedremo in gara: le McLaren sono molto veloci, noi dobbiamo concentrarci su noi stessi. Abbiamo fatto un buon passo avanti ma dobbiamo confermarci in gara".
