Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Formula 1
GP OLANDA F.1

Piastri: "Più veloce di Lando quando contava". Norris: "Ci vediamo in gara"

L'idolo di casa Verstappen punta ad approfittare della sfida tra i due piloti della McLaren

di Stefano Gatti
30 Ago 2025 - 17:46
© IPA

© IPA

OSCAR PIASTRI

"Decisamente ho scelto il momento giusto per alzare il mio livello! Fin qui è stato un buon weekend ma c'erano un paio di curve dove non ero al massimo nelle prove libere. Forse ho guadagnato qualcosa lì, forse da qualche altra parte. Ho limato un po' alla volta qualcosa qua e là: è il vantaggio di poter disporre di tante sessioni di prove libere. Nel complesso sono molto contento: questa pole è importante. Ora vediamo come va la gara. Con Lando siamo pronti a darci battaglia per la vittoria, come ogni fine settimana".  

LANDO NORRIS

"Con Oscar siamo stati vicini tutto il weekend. Mi dispiace un po' aver mancato la pole ma non è la fine del mondo. Ho fatto un gran giro nel Q1 e poi nel Q2, poi nella caccia alla pole non sono stato molto fortunato: credo che il vento in rettilineo mi abbia fatto perdere qualcosina, forse un centesimo. In ogni caso complimenti a Oscar. Sulla griglia di Zandvoort la casella della pole non è necessariamente la migliore. La mia migliore occasione sarà al via ma la gara è lunga, vedremo chi la spunterà".  

MAX VERSTAPPEN

"È un weekend complicato per noi. Siamo andati molto meglio in qualifica che nelle prove libere, quindi sono molto contento, anche per il pubblico di casa. Ora vedremo in gara: le McLaren sono molto veloci, noi dobbiamo concentrarci su noi stessi. Abbiamo fatto un buon passo avanti ma dobbiamo confermarci in gara".

formula 1
norris
piastri
russell
verstappen
antonelli
alonso

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:38
31 anni senza Senna

31 anni senza Senna

01:21
Cadillac in Formula 1

Cadillac in Formula 1

00:10
Verstappen: sorpasso da vertigine… in vacanza

Verstappen: sorpasso da vertigine… in vacanza

00:17
Hulkenberg fa la storia e la piccola figlia impazzisce

Hulkenberg fa la storia e la piccola figlia impazzisce

01:19
Antonelli diplomato

Antonelli, che traguardo: si è diplomato

00:37
rbroma

Una Red Bull da F1, una bici e il Colosseo: è showrun al Giro d'Italia

00:08
Carlos Sainz, che assist!

Carlos Sainz, che assist!

00:17
Leclerc svela il casco per il GP di Monaco

Leclerc svela il casco per il GP di Monaco

00:41
Che gita di classe! Kimi porta i suoi compagni di scuola in pista a Imola

Che gita di classe! Kimi porta i suoi compagni di scuola in pista a Imola

00:18
Kimi Antonelli non vede l'ora di scendere in pista a Imola

Kimi Antonelli non vede l'ora di scendere in pista a Imola

01:36

Leclerc e Hamilton costruiscono la loro SF-24... di mattoncini

03:52
Parata auto Lego F1 Miami

Da Leclerc a Verstappen: i piloti di Formula 1 guidano Lego a Miami

00:18
Hamilton show al Met Gala

Hamilton show al Met Gala

00:21
Hamilton e Leclerc mostrano i loro talenti calcistici

Hamilton e Leclerc mostrano il loro talento calcistico

00:08
Norris a Miami con un casco da...discoteca!

Norris a Miami con un casco da... discoteca!

01:38
31 anni senza Senna

31 anni senza Senna

I più visti di Formula 1

Stroll "rottama" la sua Aston Martin a Zandvoort

Norris infallibile a Zandvoort, Alonso divide le McLaren, le Ferrari in rimonta

Max vs Lewis, sfida infinita: il duello mondiale gara per gara

Norris e Piastri sul velluto a Zandvoort, Ferrari nell'anonimato

Stella avverte la McLaren: "La Ferrari lotterà con noi per la vittoria nel finale di stagione"

Norris e Piastri, doppietta McLaren a Budapest. Leclerc quarto e deluso

Notizie del giorno
Vedi tutti
17:51
Curling, Trentino World Cup: azzurri cedono di misura al Canada
17:49
Leclerc: "Oggi sono stato pessimo". Hamilton: "Proviamo a fare una gara d'attacco"
17:46
Piastri: "Più veloce di Lando quando contava". Norris: "Ci vediamo in gara"
17:37
Verratti a Pescara per seguire la squadra
17:36
Roma tra Sancho e George, ma ci sono due alternative