CONFERENZA STAMPA

Piastri: "Mercedes, Ferrari e Red Bull sembrano davanti"

Secondo il pilota australiano la McLaren sarebbe la quarta forza del Mondiale

di Redazione
05 Mar 2026 - 12:16
© Getty Images

© Getty Images

La McLaren si presenta a Melbourne con il numero 1 su musetto di Norris, due titoli Costruttori consecutivi in bacheca e il motore Mercedes sotto il cofano a spingere la MCL40. Con questi presupposti il team capitanato da Andrea Stella dovrebbe essere tra i favoriti, ma il nuovo regolamento sembra aver riscritto gli equilibri.
Le parole di Pistri
"Questo è un regolamento molto diverso, sarebbe ottimistico dire che avremo la stessa forma di 12 mesi fa. Penso che siamo nel gruppo dei primi, ma dai test sembra che Mercedes e Ferrari abbiano qualcosa in più di noi e direi anche la Red Bull. Le cose però cambiano molto rapidamente, perché tutti imparano e apportano miglioramenti alla vettura, quindi dovremo aspettare e vedere. L'anno scorso siamo venuti qui con grandissime speranze di poter ottenere qualcosa di speciale. Quest'anno penso che possiamo ancora ottenere un buon risultato, ma per ottenere lo stesso tipo di prestazioni dovremo trovare qualcosa in più".

Leggi anche

Formula 1, domani inizia il mondiale: la situazione dei top team

formula1
f1
gp australia
melbourne
piastri
oscar piastri
mclaren
stella
andrea stella

Ultimi video

00:50
rb

Un aereo acrobatico toglie i veli alla Red Bull

00:06
Missili iraniani vicino al circuito del Bahrain

Missili iraniani vicino al circuito del Bahrain

00:17
Formula 1

Raikkonen junior a 11 anni guida un'auto da rally [VIDEO]

01:03
poke

"Qual è il tuo Pokémon preferito?": anche Leclerc e Yamal rispondono

00:48
micklego

Mick Schumacher per Lego: "I miei primi ricordi di papà pilota sono con la Ferrari "F2004"

01:29
MCH DOMENICALI TEDOFORO 28/1 MCH

Milano-Cortina: Domenicali tedoforo d'eccezione

02:06
Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

00:14
Hamilton e Leclerc, che siparietto

Hamilton e Leclerc, che siparietto

01:31
La nuova Ferrari SF-26

La nuova Ferrari SF-26

01:55
Ferrari, parla Leclerc

Ferrari, la promessa di Leclerc ai tifosi

03:45
DICH LECLERC FERRARI DICH

Leclerc: "Dobbiamo portare la Ferrari dove merita"

01:36
MCH PRIMI GIRI FERRARI MCH

La Ferrari SF-26 ruggisce a Fiorano: primi giri con Hamilton

01:17
MCH FERRARI PER SITO 23/1 MCH

La Ferrari presenta la SF-26: livrea, dettagli e tutte le novità

00:29
Le nuove tute della Ferrari

Le nuove tute della Ferrari

00:59
MCH F1 PRESENTAZIONE HAAS MCH

F1, presentata la Haas VF-26

00:50
rb

Un aereo acrobatico toglie i veli alla Red Bull

I più visti di Formula 1

Matrimonio Leclerc

Le foto del matrimonio di Leclerc e Alexandra: gli scatti social

Meccanici Ferrari, difficoltoso il viaggio in Australia: Formula 1 a rischio

Missili iraniani vicino al circuito del Bahrain

Missili iraniani vicino al circuito del Bahrain

Leclerc: "Voglio vincere con la Ferrari, ma è presto per sbilanciarci"

Lewis Hamilton è sicuro: la Ferrari ha tutto per vincere il mondiale

Max Verstappen: un futuro lontano dalla Formula 1?

Notizie del giorno
Vedi tutti
14:49
Roma: Dybala torna in gruppo ma si ferma ancora per un problema al ginocchio
Berrettini lotta e vince
14:27
Berrettini lotta e vince
14:26
Serie A: il romanista Malen miglior giocatore mese di febbraio
Le parate più belle
14:26
Le parate più belle del weekend
Carrara, Rocchi aggredito
14:25
Carrara, Rocchi aggredito