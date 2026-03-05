Piastri: "Mercedes, Ferrari e Red Bull sembrano davanti"

La McLaren si presenta a Melbourne con il numero 1 su musetto di Norris, due titoli Costruttori consecutivi in bacheca e il motore Mercedes sotto il cofano a spingere la MCL40. Con questi presupposti il team capitanato da Andrea Stella dovrebbe essere tra i favoriti, ma il nuovo regolamento sembra aver riscritto gli equilibri.

Le parole di Pistri

"Questo è un regolamento molto diverso, sarebbe ottimistico dire che avremo la stessa forma di 12 mesi fa. Penso che siamo nel gruppo dei primi, ma dai test sembra che Mercedes e Ferrari abbiano qualcosa in più di noi e direi anche la Red Bull. Le cose però cambiano molto rapidamente, perché tutti imparano e apportano miglioramenti alla vettura, quindi dovremo aspettare e vedere. L'anno scorso siamo venuti qui con grandissime speranze di poter ottenere qualcosa di speciale. Quest'anno penso che possiamo ancora ottenere un buon risultato, ma per ottenere lo stesso tipo di prestazioni dovremo trovare qualcosa in più".

