Nuove regole e nuova terminologia: come cambia la Formula 1 nel 2026

Questi nuovi termini nascono in collaborazione con la FIA, i team, gli ingegneri. Successivamente la nuova terminologia è stata testata con un gruppo di fan nuovi e tradizionali per capire e ascoltare le loro opinioni. Questo ha incluso l’utilizzo di dati accurati da sondaggi indipendenti e il coinvolgimento della nostra solida community “Fan Voice” di 50.000 membri. Un linguaggio più semplice, oggettivo e significativo è preferito dai fan storici e nuovi.