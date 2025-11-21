Norris: "Punto alla pole position". Antonelli: "Posso fare ancora meglio"

Il pilota italiano della Mercedes promette di dare battaglia per la prima fila del Gran Premio
© Getty Images
LANDO NORRIS
"Oggi ho avuto sensazioni migliori rispetto al 2024 fin dal primo giro. Certo, alla fine non abbiamo potuto provare con alto carico di carburante ma il passo chiaramente c'è. Abbiamo fatto dei miglioramenti tra il primo e il secondo turno e spero di poterne fare altri nell'ultimo turno di prove libere prima delle qualifiche. Penso di poter puntare alla pole position, anche se siamo tutti molto vicini"e alcuni oggi non sono riusciti a fare un giro pulito".
ANDREA KIMI ANTONELLI
"È stata una giornata nel complesso positiva. Ho imparato il circuito giro dopo giro, mi sento in costante evoluzione. Abbiamo ancora tanto lavoro da fare ma intanto è stato un buon inizio. Dobbiamo continuare così, anzi dobbiamo fare ancora meglio. La pista ha avuto un'enorme evoluzione nel corso della giornata. Ci aspettiamo lo stesso domani, quindi dovremo essere pronti, reagire di conseguenza e continuare a evolverci come fa il tracciato. Vedremo quanto questo influenzerà le qualifiche, ma è sicuramente un fattore da tenere nella massima considerazione."
GEORGE RUSSELL
"Non è andata malissimo. Siamo in buona posizione ma dobbiamo essere realisti sul fatto che diversi dei nostri concorrenti sembravano forti ma non stavano ancora spingendo. Qui molti ci danno per favoriti dopo la nostra doppietta nel 2024 ma la situazione è cambiata rispetto a dodici mesi fa. Abbiamo reso la vettura più forte su altre tipologie di circuito ma forse questo ci ha resi un po' meno forti qui. Le qualifiche saranno combattute e la pole è alla portata di molti. Dovremo superarci per ottenere il massimo risultato. Non cui resta che lavorare sodo nelle prossime ore e poi vedremo cosa saremo in grado di fare domani."
MAX VERSTAPPEN
"È andata abbastanza bene ma le bandiere rosse ci hanno impedito di capire bene la situazione. Abbiamo tanto lavoro da fare per trovare grip ma da questo punto di vista la pista ci viene incontro perché migliora di sessione in sessione. In ogni caso questo circuito non è paragonabile ad altri a basso carico aerodinamico dove siamo andati molto bene e questo ancora una volta a causa delle circostanze: basse temperature e asfalto scivoloso prima di tutto".
OSCAR PIASTRI
"Il primo turno di prove libere nel complesso era andato abbastanza bene. Nel secondo invece sono riuscito a fare solo un giro pulito, quindi è difficile capire a che livello siamo. Il passo è discreto ma la performance con la mescola soft non è chiara, almeno a giudicare dai tempi chi l'ha provata. Ci sono insomma dei punti positivi e altri un po' meno. Meglio di un anno fa per ora, ma non siamo riusciti a misurare l’efficacia di alcune modifiche che abbiamo fatto tra un turno e l'altro. Avrei voluto fare qualche giro in più, anche perché la pista cambia in continuazione e molto dipenderà dal meteo nelle prossime ore".
ANDREA STELLA (TEAM PRINCIPAL MCLAREN)
"Questa pista richiede un lavoro intenso per mettere a punto la vettura e trovare i punti di riferimento giusti per i piloti. È quindi importante cercare di sfruttare al massimo tutto il tempo disponibile nelle prove libere, e questo è stato possibile solo in parte oggi nella prima delle due sessioni. Nella seconda invece, una pioggia leggera all'inizio e poi un paio di bandiere rosse nel finale hanno complicato il lavoro di tutti. In particolare ci mancano parecchie informazioni a livello di ritmo sulla distanza. Da parte nostra sappiamo che c'è ancora del lavoro da fare per adattare la configurazione della vettura. Le caratteristiche di questo tracciato non sono le migliori per noi, ma faremo del nostro meglio per mettere i piloti nella posizione migliore possibile per sfruttare fino in fondo il potenziale disponibile."