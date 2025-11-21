Norris: "Punto alla pole position". Antonelli: "Posso fare ancora meglio"

"Il primo turno di prove libere nel complesso era andato abbastanza bene. Nel secondo invece sono riuscito a fare solo un giro pulito, quindi è difficile capire a che livello siamo. Il passo è discreto ma la performance con la mescola soft non è chiara, almeno a giudicare dai tempi chi l'ha provata. Ci sono insomma dei punti positivi e altri un po' meno. Meglio di un anno fa per ora, ma non siamo riusciti a misurare l’efficacia di alcune modifiche che abbiamo fatto tra un turno e l'altro. Avrei voluto fare qualche giro in più, anche perché la pista cambia in continuazione e molto dipenderà dal meteo nelle prossime ore".