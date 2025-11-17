F1: la figlia 14enne dell'ex campione Mika Hakkinen entra nell'Academy McLaren

Il nome Hakkinen torna d'attualità in Formula 1. Ella, la figlia 14enne del due volte campione del mondo Mika, è stata infatti inserita nel programma di sviluppo dei piloti in casa McLaren. La scuderia, che ha già festeggiato il titolo costruttori, ha scelto la giovanissima figlia d'arte che si è distinta lo scorso anno alla Champions of the Future Academy in Italia e ha già ottenuto vittorie e podi nel karting in tutta Europa. E sarà la pilota più giovane del programma.