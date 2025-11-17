Logo SportMediaset

Formula 1
FORMULA 1

F1: la figlia 14enne dell'ex campione Mika Hakkinen entra nell'Academy McLaren

Ella è stata inserita nel programma di sviluppo dei piloti

di Redazione
17 Nov 2025 - 14:26
© instagram

© instagram

Il nome Hakkinen torna d'attualità in Formula 1. Ella, la figlia 14enne del due volte campione del mondo Mika, è stata infatti inserita nel programma di sviluppo dei piloti in casa McLaren. La scuderia, che ha già festeggiato il titolo costruttori, ha scelto la giovanissima figlia d'arte che si è distinta lo scorso anno alla Champions of the Future Academy in Italia e ha già ottenuto vittorie e podi nel karting in tutta Europa. E sarà la pilota più giovane del programma.

Hakkinen promuove Antonelli: "Ha personalità e tanto talento, mi piace"

La scuderia con sede a Woking ha inserito altre due giovani donne nel programma che guarda al futuro: e, ironia della sorte, anche loro si chiamano Ella. L'adolescente finlandese testerà le monoposto in preparazione alla stagione 2027. Con lei le britanniche Ella Loyd (20 anni) ed Ella Stevens (19), con quest'ultima che è l'unica pilota ad aver vinto una gara nella massima categoria del karting britannico. "Pur riconoscendo che c'è ancora molto lavoro da fare per aumentare la rappresentanza femminile nel motorsport, sono estremamente orgoglioso dei progressi compiuti in questo settore - ha dichiarato Zak Brown, CEO di McLaren Racing -. Avere tre giovani piloti di talento nel nostro programma di sviluppo è davvero entusiasmante. Sono ansioso di vederle in pista". 

Suo padre, il 'Finlandese Volante', ha già lasciato intendere che Ella può arrivare a guidare in Formula 1, erede dell'italiana Lella Lombardi a cui si devono i primi passi al femminile nel mondo delle monoposto. "È una pilota di grande talento. Non lo dico perché sono suo padre, ma per la mia esperienza di ex pilota di alto livello", le parole dette qualche tempo fa dal due volte campione del mondo nel 1998 e nel 1999.

