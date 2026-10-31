F1 MEXICO

Norris per un millesimo su Antonelli nelle FP3, passo indietro per le Ferrari

L'ultimo turno di prove libere di Mexico City "tirato" quasi quanto una qualifica

di Stefano Gatti
31 Ott 2026 - 20:31
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Vincitore un anno fa del Gran Premio di Città del Messico (dalla pole position), Lando Norris sigla in un minuto, 17 secondi e 600 millesimi il miglior tempo nel terzo e ultimo turno di prove libere della tappa centroamericana del Mondiale. Alle spalle del campione del mondo in carica c'è il suo ormai quasi certo successore nell'albo d'oro Kimi Antonelli con il più ridotto dei margini possibili: un millesimo di secondo! Terzo tempo per Charles Leclerc con la migliore delle Ferrari. Primo nei due turni di "libere" del venerdì, il monegasco accusa a fine turno un ritardo di 117 millesimi da Norris e precede l'altra McLaren di un apparentemente ritrovato Oscar Piastri, quarto con un ritardo di 195 millesimi dal proprio compagno di squadra. Max Verstappen sigilla la top five con la Red Bull e un ritardo di 351 millesimi dalla vetta. Il campione della Red Bull pagherà una posizione di penalità sulla griglia di partenza per il contatto ravvicinato "in famiglia" con Liam Lawon (identica penalità per il neozelandese di Racing Bulls) tra le curve strette del Foro Sol nelle FP2 del venerdì. Alle spalle di Verstappen c'è Lewis Hamilton che si ferma a 469 millesimi al volante della SF-26 numero 44 sulla quale - dopo il problema nel turno conclusivo del venerdì - è stata sostituita la power unit. Nessuna penalità per sir Lewis in quanto si tratta di una unità già smarcata nel pool ferrarista. Hamilton si lascia dietro George Russell con la Mercedes (+0.507) e Isack Hadjar (+0.509) con la Red Bull. Le due Racing Bulls del già citato Liam Lawson e Arvid Lidblad chiudono la top ten. Nico Hulkenberg con la migliore delle Audi è undicesimo davanti alle Alpine di Franco Colapinto e Pierre Gasly. Quattordicesimo Fernando Alondo con la migliore delle Aston Martin davanti a Oliver Bearman (Haas powered by Ferrari) e alle due Williams-Mercedes di Carlos Sainz e di Alexander Albon. Diciottesimo tempo per Lance Stroll davanti al giapponese Ryo Hirakawa che ha preso il posto di Esteban Ocon sulla Haas e alla Cadillac di Valtteri Bottas. Ultime due caselle della classifica (senza tempo) per Gabriel Bortoleto, fin qui alle prese con un fine settimana tutto in salita con la sua Audi e per l'idolo locale Sergio Perez con l'altra Cadillac-Ferrari.

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