Formula 1: tre italiani in pista nelle libere in Messico, non accadeva da 15 anni

La nona di Kimi: il film del GP di Austin
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In Formula 1 riflettori puntati su Kimi Antonelli pronto a diventare campione del mondo in Messico, con tanta Italia in pista. Infatti nella prima sessione di prove libere saranno tre i piloti italiani a girare sul circuito, e non accadeva dalla tappa in Malesia nel 2011.
Venerdì all'Autodromo Hermanos Rodriguez, il pilota della Mercedes a un passo dal titolo iridato sarà in compagnia dei connazionali Leonardo Fornaroli su McLaren (che ha già corso nelle FP1 a Barcellona e a Budapest), e Gabriele Minì su Alpine, all'esordio assoluto in una sessione ufficiale di Formula 1.
Quindici anni fa in pista in Malesia c'ertano i piloti ufficiali Vitantonio Liuzzi su Hrt e Jarno Trulli su Lotus, e anche il collaudatore Davide Valsecchi.
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