Leclerc uomo del venerdì anche in Messico, Antonelli secondo e già in forma

Mercedes anche al terzo posto con il danese Frederik Vesti (migliore dei giovani di cui sopra) nell'abitacolo della W17 solitamente affidata a George Russell. Per Vesti ritardo di 733 millesimi dal leader. Top five nell'ordine per Lewis Hamilton (quarto a 738 millesimi dal compagno di squadra) e per il giapponese Ayumu Iwasa che "scalda" la Red Bull per Max Verstappen e chiude il suo impegno con un passivo di 985 millesimi (ultimo pilota del ranking nello stesso secondo di Leclerc). Pierre Gasly è buon sesto con la Alpine-Mercedes davanti a Fernando Alonso (Aston Martin) e ad Oscar Piastri (McLaren), mentre Oliver Bearman con la Haas-Ferrari e Arvid Lindblad (Racing Bulls) sigillano la top ten.