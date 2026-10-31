Leclerc imprendibile a Mexico City, Norris rilancia la McLaren. Antonelli dietro a Russell

La Ferrari chiude imbattuta la prima giornata di prove libere del Gran Premio di Città del Messico e - come già nel primo turno - anche nel secondo davanti a tutti c'è Charles Leclerc con il tempo di un minuto, 17 secondi e 827 millesimi. Nel garage rosso il rovescio della medaglia è rappresentato dall'undicesimo tempo di Lewis Hamilton, precauzionalmente invitato dal team a parcheggiare a bordo pista la SF-26 numero 44 a metà sessione a causa di un problema alla power unit. Alle spalle di Leclerc, secondo tempo a 103 millesimi per Lando Norris (McLaren) che fa meglio delle due Mercedes di George Russell (che aveva saltato le FP1 per far spazio al pilota di riserva Frederik Vesti) e di Kimi Antonelli. Solo tre millesimi di ritardo dal connazionale Norris per Russell, 217 millesimi da Leclerc per l'incontrastato leader del Mondiale, in graduale ripresa dal virus che lo aveva colpito nei giorni scorsi.