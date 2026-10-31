LE PAGELLE DI UDINESE-ROMA

Udinese-Roma, le pagelle: Cristante il gigante, Soulé è magico

Malen segna e spreca, anche l'argentino - autore di due assist - si mangia un gol. Ndicka, testata da 7. Prima gioia per Ghilardi, nell'Udinese si salva solo Zaniolo

di Matteo Dotto
31 Ott 2026 - 20:05
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ROMA

GOLLINI 5.5 - Ingannato dalla deviazione di Ghilardi sul tiro di Miller, serve a Zaniolo l'assist del gol udinese. Per il resto ordinaria amministrazione.

GHILARDI 6.5 - Poco reattivo in occasione del gol di Zaniolo, unica pecca in una prova comunque di sostanza con buone idee anche in fase propositiva. Festeggia nel recupero il suo primo gol in A con stop e tiro da bomber vero.

NDICKA 7.5 - Davis non vede mai la boccia, lui dirige la difesa e ci mette la testa sull'angolo di Soulè per il gol del poker. Poi balla un po', con il reparto, nel finale.

HERMOSO 6 - Il suo lancio per Soulè è l'idea che avvia l'azione del terzo gol giallorosso. Nel primo tempo controlla bene a distanza Zaniolo ma nella ripresa si perde Palma nel secondo gol friulano (dall'83' KOULIERAKIS SV).

MOLINA 6 - Diligente, a volte pecca di altruismo come quando nella ripresa imbeccato da Ghilardi cerca Malen nell'area piccola invece di provare a mettersi in proprio. Spreca un due-contro-uno nel finale dando una pallaccia a Castro. 

DE ROON 6 - Non si vede ma si sente. Esperienza e gestione al servizio del centrocampo per far coppia con Cristante nel dirigere la manovra.

CRISTANTE 8 - Un gigante. Mette in discesa una partita che si complica un po' nei minuti finali. Bravo a timbrare di testa il bel cross di Wesley per il vantaggio e a servire a Mora la facile palla del raddoppio.

WESLEY 6.5 - Mette sulla testa di Cristante il pallone dello 0-1 e poi serve ancora il suo capitano che di piede sfiora il raddoppio personale. Interessante anche il suo apporto difensivo, unica sbavatura quando non sale in occasione del gol di Palma (dal 78' RENSCH SV).

SOULE 6.5 - Una partita ricca di cose, belle e meno belle. Colpisce un palo ma in pratica si mangia un gol. Poi avvia l'azione del raddoppio, arma il sinistro di Malen per il tris e serve su corner l'assist per la testa di Ndicka che vale il poker (dal 78' MANCINI SV).  

MORA 6.5 - Un gol facile facile, qualche bella iniziativa ma anche qualche pallone sprecato banalmente. Può fare meglio (dal 58' PISILLI 6 - Ingresso piuttosto anonimo, prova il gol nel recupero servito da Castro ma tira sul portiere).

MALEN 6.5 - Un gol dei suoi, con un sinistro potente e preciso. Poco prima ne aveva sbagliato uno facile dopo un'azione di potenza e prepotenza: destro respinto, sinistro sulla traversa (dal 58' CASTRO 6 - Non entra benissimo, ma si riscatta nel recupero con l'assist per la cinquina di Ghilardi).

Allenatore GASPERINI 7 - La sua Roma è un orologio svizzero: domina, crea, segna (5 gol, potevano essere il doppio). Si infuria quando la squadra si distrae e concede i due gol all'Udinese.

UDINESE

OKOYE 5; ABANKWAH 5, KABASELE 4, PALMA 5.5; VOJVODA 5, KARSLTROM 5 (dall'82' IVANOVIC SV), MILLER 6, HASSANE KAMARA 5.5 (dall'82' ARIZALA SV); ZANIOLO 6 (dal 67' PIOTROWSKI SV), EKKELENKAMP 5 (dal 56' CHAKVETADZE 5); DAVIS 4.5 (dal 56' UNAI GOMEZ 5). Allenatore RUNJAIC 5

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