Udinese-Roma, le pagelle: Cristante il gigante, Soulé è magico

MALEN 6.5 - Un gol dei suoi, con un sinistro potente e preciso. Poco prima ne aveva sbagliato uno facile dopo un'azione di potenza e prepotenza: destro respinto, sinistro sulla traversa (dal 58' CASTRO 6 - Non entra benissimo, ma si riscatta nel recupero con l'assist per la cinquina di Ghilardi).