Norris brucia Russell e... Bearman. Ferrari in ritardo, penalità motore per Verstappen

Miglior tempo per Lando Norris con la McLaren (un minuto, 10 secondi e 610 millesimi) nell'unico turno di prove libere prima delle qualifiche della Sprint Race del Gran Premio del Brasile. Alle sue spalle il connazionale George Russell con la Mercedes (+0.181) e tripletta british con il terzo tempo del sorprendente Oliver Bearman (+0.195) che sostituisce - almeno per la parte Sprint del weekend - l’indisposto Kevin Magnussen sulla Haas-Ferrari. Seguono Oscar Piastri con l'altra McLaren e Alexander Albon (Williams-Mercedes). Non vanno oltre il sesto e il settimo tempo Charles Leclerc e Carlos Sainz con le Ferrari, staccati rispettivamente di 4208 e 490 millesimi da Norris.Lungamento al comando della classifica ma solo quindicesimo alla fine Max Verstappen, che si è nascosto a livello di time attack: il campione del mondo olandese è destinato a perdere cinque posizioni sullo schieramento di partenza a causa della sostituzione (peraltro largamente prevista) della power unit. La penalità verrà applicata solo sullo schieramento del Gran Premio in programma domenica ma non si applica alla griglia di partenza della Sprint del sabato. Alle spalle di Max la Mercedes di Lewis Hamilton, solo diciannovesimo Sergio Perez con l'altra Red Bull.