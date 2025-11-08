Antonelli lancia la sfida a Norris: "Obiettivo vittoria"

Norris, però, dovrà vedersela con un Andrea Kimi Antonelli che non nasconde le sue ambizioni. “Vincere sarebbe l’obiettivo anche se partiamo in seconda posizione, ovviamente partendo lì davanti l’obiettivo è cercare di vincere. Siamo consapevoli che la McLaren è veloce e che è difficile girare in aria sporca, però tutto è possibile. Cercheremo di fare una buona partenza, di fare un buon passo e cercare di mettere pressione alla McLaren”, ha detto il bolognese. La pole non era così lontana: “L’ultima curva, prima della salita, ho chiamato la marcia un po’ troppo presto, ho bloccato prima il posteriore e poi un po’ l’anteriore e ho perso un decimo, ma comunque non sarebbe bastato per la pole perché il primo settore non è stato il massimo. Poi ho avuto un po’ di sottosterzo, e devo vedere anche il perché. Il vento oggi era difficile da interpretare; l’intensità del vento non era costante. Certe volte andavi in curva senza sapere come sarebbe stato il bilanciamento. Alla fine è stata una sessione complicata. Siamo tutti molto vicini, quindi era importante fare meno errori possibili. Comunque partiamo domani in P2″.