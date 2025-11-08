PSG, Hakimi ko. Luis Enrique: "Sempre attenti sul mercato"

Il Paris Saint-Germain potrebbe correre ai ripari dopo l’infortunio che ha colpito Achraf Hakimi a seguito del durissimo intervento di Luis Diaz. Lo conferma il tecnico dei parigini, Luis Enrique: “Siamo sempre aperti alla finestra di mercato e alle diverse possibilità, ma non c'è fretta, nessuna preoccupazione. Abbiamo un piano; stiamo pensando non solo agli aspetti positivi, ma anche a quelli negativi. Al momento non ci sono problemi a parte gli infortuni, ma tutte le squadre hanno infortuni. Siamo calmi e composti, aperti (per la finestra di mercato invernale, ndr) e sereni".