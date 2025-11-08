Logo SportMediaset

Mercato

PSG, Hakimi ko. Luis Enrique: "Sempre attenti sul mercato"

08 Nov 2025 - 23:24

Il Paris Saint-Germain potrebbe correre ai ripari dopo l’infortunio che ha colpito Achraf Hakimi a seguito del durissimo intervento di Luis Diaz. Lo conferma il tecnico dei parigini, Luis Enrique: “Siamo sempre aperti alla finestra di mercato e alle diverse possibilità, ma non c'è fretta, nessuna preoccupazione. Abbiamo un piano; stiamo pensando non solo agli aspetti positivi, ma anche a quelli negativi. Al momento non ci sono problemi a parte gli infortuni, ma tutte le squadre hanno infortuni. Siamo calmi e composti, aperti (per la finestra di mercato invernale, ndr) e sereni". 

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

23:24
PSG, Hakimi ko. Luis Enrique: "Sempre attenti sul mercato"
22:10
Parma, Cherubini si tiene stretto Cuesta: "Gli auguro di rimanere un po' più di tempo con noi"
21:25
Inter-Frattesi, a gennaio può essere addio
20:17
Werder, Mbangula: "La Juve mi manca. Sarei rimasto volentieri in bianconero"
19:00
Per Upamecano guerra tra giganti: Real, Psg e Bayern in corsa