Formula 1
il lutto

Addio ad Andrea de Adamich: morto a 84 anni l'ex pilota F1 e volto Mediaset

In Formula 1 aveva corso per team prestigiosi come Ferrari, McLaren e Alfa Romeo. In tv è stato celebre volto Mediaset per i motori

di Stefano Fiore
05 Nov 2025 - 09:44
1 di 19
© Centro Internazionale Guida Sicura
© Centro Internazionale Guida Sicura
© Centro Internazionale Guida Sicura

© Centro Internazionale Guida Sicura

© Centro Internazionale Guida Sicura

Il mondo dei motori è in lutto per la scomparsa di Andrea de Adamich, ex pilota di Formula 1 e celebre telecronista, morto all'età di 84 anni. Il friulano, che aveva debuttato nelle competizioni automobilistiche nel 1962, ha avuto una carriera ricca di successi. Prima come pilota Alfa Romeo: dopo il titolo italiano di Formula 3 nel 1965, fu ingaggiato dall'Alfa Romeo, con cui vinse due Campionati Europeo Turismo (1966-67) a bordo della Giulia GTA. E poi l'esperienza in Formula 1 e Prototipi: disputò cinque stagioni in F1 a partire dal 1968, correndo per scuderie di prestigio come Ferrari, McLaren, March, Surtees e Brabham. Alternò la massima categoria al Mondiale Prototipi, ottenendo due vittorie con l'Alfa Romeo.

Ritiratosi nel 1974, de Adamich divenne un noto volto televisivo di Mediaset per i motori, ricoprendo il ruolo di telecronista dal 1978 al 2009 insieme a Guido Schittone. Nel 1991 fondò il Centro Internazionale Guida Sicura, proseguendo la sua storica collaborazione con Alfa Romeo. Per i suoi meriti, il 2 giugno 2022 era stato nominato Commendatore dell'Ordine al merito della Repubblica italiana.

andrea de adamich
morto

