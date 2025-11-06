Antonelli sulla tomba di Senna a San Paolo: "Un luogo speciale"

E' cominciato con una visita emozionante l'avvicinamento di Andrea Kimi Antonelli al GP di Interlagos di F1. Il pilota bolognese della Mercedes, vestito con i colori del Brasile, si è recato sulla tomba di Ayrton Senna a San Paolo per portare un mazzo di fiori. "Iniziare questa settimana visitando un luogo speciale", ha scritto Antonelli sui suoi profili sociali con l'hashtag sennasempre.