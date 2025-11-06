Logo SportMediaset

Formula 1
FORMULA 1

Antonelli sulla tomba di Senna a San Paolo: "Un luogo speciale"

Il pilota della Mercedes ha portato un mazzo di fiori dove è sepolta la leggenda brasiliana

di Alberto Gasparri
06 Nov 2025 - 09:19

E' cominciato con una visita emozionante l'avvicinamento di Andrea Kimi Antonelli al GP di Interlagos di F1. Il pilota bolognese della Mercedes, vestito con i colori del Brasile, si è recato sulla tomba di Ayrton Senna a San Paolo per portare un mazzo di fiori. "Iniziare questa settimana visitando un luogo speciale", ha scritto Antonelli sui suoi profili sociali con l'hashtag sennasempre.

Visualizza il post su Instagram
 
antonelli
senna
f1

