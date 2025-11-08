Parma, Bernabé: "Il Milan ci ha lasciato giocare di più"

Con il suo gol a fine primo tempo, Adrian Bernabé ha dato coraggio al Parma, che alla fine ha strappato un pari preziosissimo contro il Milan. "Oggi il Milan ci ha lasciato giocare di più rispetto ad altre squadre. Sono contento per il gol e per la squadra. Siamo riusciti a portare a casa un risultato positivi e fare una buona gara. Cuesta? Ci mette tante ore di lavoro, ci incoraggia sempre. Anche lui ha avuto delle difficoltà come noi, ha dovuto inserire tanti giocatori nuovi, ma noi siamo con lui. Ruolo preferito? Ovunque, dove vuole l'allenatore io sono a disposizione", ha detto a Sky.