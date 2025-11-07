Pole Sprint di Norris a San Paolo, Antonelli in prima fila

La seconda metà della griglia si apre con Lewis Hamilton, primo eliminato al "taglio" di SQ2 con la seconda SF-25 di Maranello e sotto investigazione per non aver rallentato con la doppia bandiera gialla esposta per il testacoda del compagno di squadra. Al fianco del ferrarista in sesta fila il suo connazionale Alexander Albon (Williams). Pierre Gasly con la Alpine e il beniamino di casa Gabriel Bortoleto (Sauber) si schierano in settima fila. Oliver Bearman apre invece con la Haas-Ferrari l'ottava, completata dal Franco Colapinto (appena confermato in Alpine per il 2026), prima "vittima" del taglio di SQ3. Nona e penultima fila per Liam Lawson (Racing Bulls) e per Yuki Tsunoda che ne ha preso il posto sulla Red Bull dopo i primi GP stagionali ma non ha fatto la differenza. Dalla coda del gruppo prenderanno il via della Sprint paulista Esteban Ocon (ancora una volta battuto da Bearman in casa Haas) e Carlos Sainz che con la Williams aveva mostrato ben altro passo nelle prove libere. L'ex ferrarista (peraltro indisposto) si è lamentato del timing con il quale il suo team lo ha mandato in pista in qualifica.