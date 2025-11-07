Pole Sprint di Norris a San Paolo, Antonelli in prima fila

Qualifica deludente per Verstappen e per i due piloti della Ferraridi Stefano Gatti
© Getty Images
Lando Norris mette a segno la pole per la Sprint di San Paolo in un minuto, nove secondi e 243 millesimi davanti ad Andrea Kimi Antonelli che porta la Mercedes in prima fila a 97 millesimi dal leader del Mondiale. Alle loro spalle i compagni di squadra di entrambi Oscar Piastri (+0.185) e George Russell (+0.252). Terza fila per Fernando Alonso con la Aston Martin (velocissimo nell'SQ2) ad un millesimo da Russell e per un deludente Max Verstappen (+0.337), mentre la migliore delle Ferrari è quella di Charles Leclerc, autore però solo dell'ottavo tempo a 482 millesimi dalla vetta. Per il monegasco, autore anche di un testacoda nel finale di SQ2, quarta fila insieme a Lance Stroll che lo precede nella classifica dei tempi. Da sottolineare, nella deludente qualifica ferrarista e in quella di Verstappen, la priorità che la Scuderia e il team del quattro volte campione del mondo olandese sembrano aver assegnato fin dalle prove libere alla seconda metà del fine settimana e quindi alle qualifiche del Gran Premio e alla gara lunga. Dalla quarta fila al via Isack Hadjar (Racing Bulls) e Nico Hulkenberg con la più veloce delle Sauber.
© Getty Images
La seconda metà della griglia si apre con Lewis Hamilton, primo eliminato al "taglio" di SQ2 con la seconda SF-25 di Maranello e sotto investigazione per non aver rallentato con la doppia bandiera gialla esposta per il testacoda del compagno di squadra. Al fianco del ferrarista in sesta fila il suo connazionale Alexander Albon (Williams). Pierre Gasly con la Alpine e il beniamino di casa Gabriel Bortoleto (Sauber) si schierano in settima fila. Oliver Bearman apre invece con la Haas-Ferrari l'ottava, completata dal Franco Colapinto (appena confermato in Alpine per il 2026), prima "vittima" del taglio di SQ3. Nona e penultima fila per Liam Lawson (Racing Bulls) e per Yuki Tsunoda che ne ha preso il posto sulla Red Bull dopo i primi GP stagionali ma non ha fatto la differenza. Dalla coda del gruppo prenderanno il via della Sprint paulista Esteban Ocon (ancora una volta battuto da Bearman in casa Haas) e Carlos Sainz che con la Williams aveva mostrato ben altro passo nelle prove libere. L'ex ferrarista (peraltro indisposto) si è lamentato del timing con il quale il suo team lo ha mandato in pista in qualifica.