Formula 1
FORMULA 1

La Sprint Race di Piastri finisce a muro a Interlagos LE FOTO

Succede l'incredibile dopo sei giri della gara sprint del GP del Brasile di Formula 1. L'australiano Oscar Piastri, secondo nella classifica piloti dietro al compagno di squadra della McLaren Lando Norris, sbaglia nell'ultima curva, va pesantemente sul cordolo bagnato e finisce contro il muro. Lunghi anche Colapinto e Hulkenberg ed è necessario l'intervento della safety car cui fa seguito la bandiera rossa. Alla fine Norris firma il successo portando a +9 il distacco su Piastri nella corsa al titolo piloti e tenendo a distanza Verstappen, quarto.

08 Nov 2025 - 16:40
16 foto
formula 1
gp brasile
sprint race

