FORMULA 1

Niente trucchi! Mercedes e Red Bull aggirano il clipping in qualifica? La FIA interviene

Calma solo apparente nella pausa forzata del Mondiale

14 Apr 2026 - 17:24
© Getty Images

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Uno stratagemma in tutto e per tutto borderline messo in atto in qualifica da Mercedes e Red Bull è sotto la lente di ingrandimento da parte della FIA che - secondo "The Race" - lo avrebbe bandito fin dalla ripresa del Mondiale. In parole povere, le due squadre avevano trovato il modo di aggirare la riduzione della potenza (il famigerato "clipping") che devono essere rispettate man mano che le auto consumano energia della batteria lungo i rettilinei, traendone - anche se solo per pochi istanti - un vantaggio dai 50 fino ai 100 kw (tra i 70 e i 140 cv). Poca cosa, viene da dire ma in ogni caso un guadagno di qualche centesimo di secondo che - in una Formula Uno tiratissima come quelle odierna - potrebbe rivelarsi potenzialmente decisivo nella caccia ad una migliore posizione sulla griglia di partenza, quindi con un effetto decisamente più sostanziale sulle strategie di gara.

Secondo "The Race" Mercedes e Red Bull hanno potuto utilizzare questo stratagemma in virtù (!) di una zona grigia del regolamento, uno di quegli spazi lasciati per così dire "liberi" all'interpretazione degli gli ingegneri, i quali (lasciatecelo dire) letteralmente vi sguazzano alla ricerca dello "spunto" in più per fare la differenza nei confronti degli avversari. È la storia del motosport stessa - a partire proprio dalla sua massima espressione sulle quattro ruote - ad insegnarlo.

La procedura di spegnimento graduale dell’MGU-K può essere evitata in caso di emergenza in pista, ma RB e Mercedes avevano trovato il modo di usufruire di questa soluzione anche durante il time attack in qualifica, beneficianodne proprio alla conclusione del giro veloce. 

La Formula Uno insomma è stata messa in pausa per un intero mese dal conflitto tra USA e Iran ma il fuoco cova sotto la cenere e - a partire dalla ripresa delle operazioni il primo weekend di maggio a Miami - potremmo assistere ad una fase molto dinamica (in realtà appunto già iniziata e in via di sviluppo nei prossimi giorni), di aggiustamenti e correttivi regolamentari, destinati a protrarsi fino al coprifuoco estivo del prossimo mese di agosto.

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