Niente trucchi! Mercedes e Red Bull aggirano il clipping in qualifica? La FIA interviene

Uno stratagemma in tutto e per tutto borderline messo in atto in qualifica da Mercedes e Red Bull è sotto la lente di ingrandimento da parte della FIA che - secondo "The Race" - lo avrebbe bandito fin dalla ripresa del Mondiale. In parole povere, le due squadre avevano trovato il modo di aggirare la riduzione della potenza (il famigerato "clipping") che devono essere rispettate man mano che le auto consumano energia della batteria lungo i rettilinei, traendone - anche se solo per pochi istanti - un vantaggio dai 50 fino ai 100 kw (tra i 70 e i 140 cv). Poca cosa, viene da dire ma in ogni caso un guadagno di qualche centesimo di secondo che - in una Formula Uno tiratissima come quelle odierna - potrebbe rivelarsi potenzialmente decisivo nella caccia ad una migliore posizione sulla griglia di partenza, quindi con un effetto decisamente più sostanziale sulle strategie di gara.