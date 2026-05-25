Antonelli: "Che battaglia con Russell, eravamo al limite". Hamilton: "Adoro Montreal"

"Grazie a tutti quelli che sono venuti qui a vederci. È stata una battaglia molto divertente con Russell: eravamo entrambi al limite. Oggi non era semplice, anche a causa del vento che dava molto fastidio particolarmente alla curva dieci, dove sia io che lui abbiamo commesso degli errori. Non volevo vincere così... Peccato per il suo problema, sarebbe stata una bella sfida fino alla fine. Comunque mi prendo questa vittoria, sono molto felice. Quando sono rimasto da solo là davanti ho pensato solo a gestire le gomme. Avevo un inizio di graining, in particolare all'anteriore sinistra. Il passo però era buono e siamo riusciti a contenere il problema. Non sento di aver guidato benissimo questo weekend, non come a Miami. Per quanto riguarda la condotta di gara, oggi sono stato molto più tranquillo rispetto alla Sprint e poi ho commesso qualche errore di troppo che non devo commettere più. Ora guardo avanti: devo continuare ad alzare il livello della mia sfida, perché George è sempre un cliente difficile e poi la concorrenza si sta facendo sotto. Ora puntiamo su Montecarlo: quello del Principato potrebbe essere un weekend complicato per noi ma darò come sempre il mio meglio".