GRAN PREMIO DEL CANADA

Antonelli: "Che battaglia con Russell, eravamo al limite". Hamilton: "Adoro Montreal"

Il terzo classificato Verstappen finalmente sollevato dopo il suo primo podio stagionale

25 Mag 2026 - 00:51
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ANDREA KIMI ANTONELLI

"Grazie a tutti quelli che sono venuti qui a vederci. È stata una battaglia molto divertente con Russell: eravamo entrambi al limite. Oggi non era semplice, anche a causa del vento che dava molto fastidio particolarmente alla curva dieci, dove sia io che lui abbiamo commesso degli errori. Non volevo vincere così... Peccato per il suo problema, sarebbe stata una bella sfida fino alla fine. Comunque mi prendo questa vittoria, sono molto felice. Quando sono rimasto da solo là davanti ho pensato solo a gestire le gomme. Avevo un inizio di graining, in particolare all'anteriore sinistra. Il passo però era buono e siamo riusciti a contenere il problema. Non sento di aver guidato benissimo questo weekend, non come a Miami. Per quanto riguarda la condotta di gara, oggi sono stato molto più tranquillo rispetto alla Sprint e poi ho commesso qualche errore di troppo che non devo commettere più. Ora guardo avanti: devo continuare ad alzare il livello della mia sfida, perché George è sempre un cliente difficile e poi la concorrenza si sta facendo sotto. Ora puntiamo su Montecarlo: quello del Principato potrebbe essere un weekend complicato per noi ma darò come sempre il mio meglio". 

LEWIS HAMILTON

"Ringrazio prima di tutto il mio team, questi ragazzi mi hanno accolto fin da subito a braccia aperte. L'anno scorso non è stata facile. Bellissima sensazione tornare sul podio dopo una grande battaglia con Verstappen. Adoro questa pista, non vedo l'ora di tornarci l'anno prossimo. Questo fine settimana la Mercedes ha portato degli aggiornamenti, noi li avevamo portati a Miami ed essere andati bene qui dove la velocità in rettilineo conta tantissimo è molto importante. La Mercedes qui era imprendibile per noi, forse avrei dovuto raggiungere prima Verstappen. Dobbiamo continuare a lavorare senza risparmio a Maranello e a portare nuovi pezzi. Se non vinciamo noi, mi fa piacere vedere il mio vecchio team (la Mercedes, ndr). Però io voglio vincere con la mia squadra attuale e adesso andiamo a Montecarlo per fare bene!"

 MAX VERSTAPPEN

"Sono soddisfatto, abbiamo fatto delle belle battaglie in pista, soprattutto con Hamilton. Correre di nuovo là davanti è sempre bello. Non era semplice fare tutto bene qui. Dobbiamo continuare a spingere e a farlo di più della concorrenza". 

GEORGE RUSSELL 

"Non me ne va una giusta in questo momento. Sarebbe stato meglio che fosse capitato a Miami dove ero sesto. Per non parlare della sfortuna con la Safety Car a Suzuka e del problema in qualifica in Cina. A dire la verità nemmeno al via stagionale in Australia era filato tutto per il verso giusto. C'è qualcosa che non va... Non voglio augurare sfortuna a nessuno, vorrei solo che la malasorte non continuasse ad accanirsi contro di me, in modo da potermi giocare le mie carte".   

CHARLES LECLERC

"Weekend disastroso, penso il peggiore di sempre per me in termini di feeling. Da questo punto di vista se non altro Montecarlo arriva al momento giusto. La nostra macchina nel Principato andrà bene ma credo che anche la Mercedes si difenderà.  Mi dispiace non aver fatto di più oggi. Intanto complimenti a Lewis. Ha fatto vedere di che pasta è fatto, anche se non ne aveva bisogno". 

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