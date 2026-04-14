Kimi Antonelli mania: la sua card autografata venduta a 200 mila dollari

Uno di uno

L'azienda americana Topps - specializzata nella creazione di collezionabili - ha realizzato una figurina autografata dedicata al pilota italiano. Si tratta di un cimelio in un unico esemplare e battuto all'asta per un prezzo vicino ai 202 mila dollari (circa 170 mila euro). Parliamo della settima card più costosa in termini assoluti. Il primato appartiene alla figurina siglata nel 2020 da Lewis Hamilton, assegnata per 1 milione di dollari.

Collaborazione

Topps collabora con Formula 1 da sei anni e ha rinnovato il contratto nel 2024. La società USA è l'unica a poter realizzare figurine e altri memorabilia con licenza ufficiale di scuderie e piloti. "Dal 2020, Topps ha creato nuovi modi per permettere ai nostri appassionati di vivere il nostro sport attraverso le proprie figurine e card collezionabili, oltre a realizzare cimeli di alcuni dei momenti più iconici e storici della Formula 1", ha dichiarato Emily Prazer, Chief Commercial Officer di F1.