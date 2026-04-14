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Kimi Antonelli mania: la sua card autografata venduta a 200 mila dollari

Una carta unica nel suo genere firmata dal pilota italiano è stata battuta all'asta per una cifra notevole

di Redazione
14 Apr 2026 - 12:24
Prima vittoria per Kimi Antonelli © Getty Images

Prima vittoria per Kimi Antonelli © Getty Images

Questi primi mesi del 2026 non se li dimenticherà Kimi Antonelli. Le vittorie nei GP e il primo posto nella classifica piloti di Formula 1, l'hanno scaraventato sul grande palcoscenico, dandogli una visibilità e un clamore planetari. Ormai il suo destino - salvo imprevisti - è quello di lottare per il titolo di campione del Mondo. Condizione che accende su di lui anche i riflettori dei collezionisti.

Uno di uno 
L'azienda americana Topps - specializzata nella creazione di collezionabili - ha realizzato una figurina autografata dedicata al pilota italiano. Si tratta di un cimelio in un unico esemplare e battuto all'asta per un prezzo vicino ai 202 mila dollari (circa 170 mila euro). Parliamo della settima card più costosa in termini assoluti. Il primato appartiene alla figurina siglata nel 2020 da Lewis Hamilton, assegnata per 1 milione di dollari.
Collaborazione
Topps collabora con Formula 1 da sei anni e ha rinnovato il contratto nel 2024. La società USA è l'unica a poter realizzare figurine e altri memorabilia con licenza ufficiale di scuderie e piloti. "Dal 2020, Topps ha creato nuovi modi per permettere ai nostri appassionati di vivere il nostro sport attraverso le proprie figurine e card collezionabili, oltre a realizzare cimeli di alcuni dei momenti più iconici e storici della Formula 1", ha dichiarato Emily Prazer, Chief Commercial Officer di F1.

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