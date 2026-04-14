Una donna in Formula 1? Mercedes ci pensa

L'ultima volta che una donna corse in un Gran Premio ufficiale di Formula 1 era il 1992. Giovanna Amati, a bordo di una Brabham, gareggiò in Sudafrica, Messico e Brasile scrivendo la storia. Da allora, 34 anni senza che nessuna sedesse su una monoposto ufficiale di una scuderia. Doriane Pin interrompe questo "digiuno": la pilota prenderà parte a una sessione di test privati con Mercedes.

Tanti impegni

La 22enne francese è parte del programma junior della scuderia tedesca, già campionessa della F1 Academy. Il suo talento ha attirato l'attenzione di numerosi costruttori, rendendola una delle donne più impegnate del motorsport europeo. Oltre all'accordo con Mercedes, la giovane pilota ha un contratto in essere anche con Peugeot, per cui è una degli sviluppatori per il programma WEC. Inoltre, prenderà parte anche alla prossima 24 ore di Le Mans. Ma il sogno è sempre quello: debuttare in Formula 1.

Complicato

Ospite del podcast Betond the Grid, Doriane ha spiegato il suo lavoro sul simulatore Mercedes: "è molto realistico, penso, se paragonato alla vera monoposto". Per poi specificare: "non l'ho ancora guidata, ma penso di avere un'opportunità di test quest'anno". Metterla sul simulatore dimostra quanto Mercedes creda in lei e nel suo lavoro, la possibilità del grande balzo in F1 non è un'ipotesi così remota ma certamente complicata. Pin, comunque, non si nasconde: "il mio obiettivo è arrivare in Formula 1". Il tempo dirà se Doriane riuscirà in questa storica impresa.