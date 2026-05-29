MotoGP, Carlos Ezpeleta a vertice sulla sicurezza: "A Barcellona procedura corretta"

Il direttore sportivo della MotoGp, Carlos Ezpeleta ha illustrato all'autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze) alcuni punti chiave per migliorare la sicurezza delle gare a seguito dei gravi incidenti che si sono verificati nel precedente Gran premio di Catalunya a Barcellona. "La Direzione gara e noi abbiamo voluto riunire tutti i team il prima possibile per valutare se ci fosse qualcosa da migliorare, parlando con i team e con i piloti della commissione sicurezza", ha spiegato Ezpeleta. "Dopo ogni incidente dobbiamo capire su cosa possiamo migliorare - ha detto -. Credo ci sia consenso tra i team sul fatto che il regolamento e la procedura seguiti a Barcellona fossero corretti. Ovviamente non c'è stato niente di sbagliato quando è stato deciso di far ripartire entrambe le gare, i piloti che avevano subito gli incidenti erano coscienti e fuori pericolo, quindi questa è stata la procedura giusta". Ma tutto è migliorabile in fatto di sicurezza. "Ci sono aspetti che possono essere migliorati e stiamo iniziando a valutarli coi team - ha proseguito Ezpeleta - Uno riguarda la griglia di partenza stessa: si potrebbe lasciare più distanza tra i piloti, in modo da avere più spazio di manovra alla prima curva. Poi ci sono due cose sulle moto che vogliamo esaminare: una è la protezione intorno alla ruota posteriore, nella zona del forcellone, in seguito alla caduta di Johann Zarco (il piede era rimasto incastrato nella ruota della Ducati di Bagnaia provocandone la rottura dei legamenti del ginocchio sinistro, ndr), l'altro aspetto riguarda il caso di un guasto alla moto, come accaduto a quello di Pedro Acosta (il brusco rallentamento nel rettilineo ha provocato il tamponamento da parte della Ducati di Alex Marquez, ndr)". "Poter avvisare i piloti che si avvicinano alla moto in avaria potrebbe essere utile - ha anche detto - Nel caso di Alex, probabilmente non avrebbe cambiato molto perché era molto vicino a Pedro, ma in altre occasioni potrebbe fare davvero la differenza". Infine, "per quanto riguarda gli abbassatori delle sospensioni, la discussione ha una data di scadenza perché questi dispositivi non saranno più in vigore nel 2027 a causa dei nuovi regolamenti. Quindi, si tratta di valutare cosa possiamo fare quest'anno".