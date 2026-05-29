Roland Garros, Fonseca: "Mi sono goduto il fatto di essere in campo"

"Mi sono semplicemente goduto il fatto di essere in campo, è stato un vero piacere. È la prima volta che scendo in campo contro di lui". Lo ha detto Joao Fonseca dopo la vittoria in cinque set al Roland Garros contro Novak Djokovic. "Cercavo solo di colpire la palla il più velocemente possibile. Djokovic non sbaglia mai, pensiamo ancora che abbia 20 anni", ha aggiunto, "alla fine dell'incontro credo fosse più in forma di me, è pazzesco". Riguardo alla sua raffica di ace, ha scherzato: "Mi sentivo come (il grande battitore) John Isner. Non l'avevo mai fatto prima". Poi ha augurato buon compleanno a sua madre tra il pubblico e ha ringraziato tutti i brasiliani presenti.