F.1 sempre più di moda: Gucci nel Mondiale 2027 con Alpine

Gucci ha sempre operato all'intersezione tra patrimonio, innovazione e cultura contemporanea e il motorsport si colloca naturalmente in questo spazio. Questa collaborazione unisce la creatività audace di Gucci all'eccellenza ingegneristica e all'ambizione competitiva di uno dei team di Formula Uno più dinamici. Il marchio Alpine fu fondato nel 1955 da Jean Rédélé, le cui ambizioni nel motorsport ispirarono una nuova generazione di auto sportive. Questa storia è ulteriormente radicata nell'eredità motorsport del Renault Group, presenza fondatrice in Formula Uno dal 1977. Con il team attualmente in una solida quinta posizione e i suoi piloti che continuano a costruire slancio in pista in questa stagione e una traiettoria chiara per ulteriori progressi − questa collaborazione risuona con l'impegno di Gucci per una rinnovata energia e un'influenza globale. Concepita per andare ben oltre la visibilità a bordo binario, la partnership sarà attivata attraverso una serie di iniziative nelle prossime stagioni - dai contenuti e prodotti alle esperienze clienti di alto livello e agli impegni esclusivi - con l'obiettivo di costruire nel tempo una piattaforma distintiva e ad alto impatto.