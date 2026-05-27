F.1 sempre più di moda: Gucci nel Mondiale 2027 con Alpine

Gucci annuncia oggi una partnership con Alpine Formula One Team: perla prima volta che una casa di moda di lusso è partner titolare di una squadra che compete al vertice del motorsport, la Formula Uno. Dal Campionato Mondiale FIA di Formula Uno 2027, la squadra gareggerà come Gucci Racing Alpine Formula One Team e gareggerà con i colori Gucci. Guidata da ambizioni reciproche e valori condivisi, la collaborazione introduce Gucci Racing, una nuova piattaforma aziendale ed esperienziale costruita attorno ai valori di prestazione, precisione, disciplina ed eccellenza all'incrocio tra lusso e sport. La partnership con il team Alpine Formula One rappresenta il suo primo territorio di espressione. Gucci Racing prende vita attraverso un logo dedicato, che presenta l'iconica G intrecciata della Casa accanto al marchio Gucci Racing.
La Formula Uno rappresenta oggi una piattaforma di portata globale senza pari, offrendo accesso a un pubblico in rapida espansione, sempre più diversificato e premium, attraverso mercati strategici chiave: un ambiente che permette a Gucci di rafforzare la visibilità e la rilevanza culturale del marchio su una scala e frequenza che poche altre piattaforme possono offrire.
Gucci ha sempre operato all'intersezione tra patrimonio, innovazione e cultura contemporanea e il motorsport si colloca naturalmente in questo spazio. Questa collaborazione unisce la creatività audace di Gucci all'eccellenza ingegneristica e all'ambizione competitiva di uno dei team di Formula Uno più dinamici. Il marchio Alpine fu fondato nel 1955 da Jean Rédélé, le cui ambizioni nel motorsport ispirarono una nuova generazione di auto sportive. Questa storia è ulteriormente radicata nell'eredità motorsport del Renault Group, presenza fondatrice in Formula Uno dal 1977. Con il team attualmente in una solida quinta posizione e i suoi piloti che continuano a costruire slancio in pista in questa stagione e una traiettoria chiara per ulteriori progressi − questa collaborazione risuona con l'impegno di Gucci per una rinnovata energia e un'influenza globale. Concepita per andare ben oltre la visibilità a bordo binario, la partnership sarà attivata attraverso una serie di iniziative nelle prossime stagioni - dai contenuti e prodotti alle esperienze clienti di alto livello e agli impegni esclusivi - con l'obiettivo di costruire nel tempo una piattaforma distintiva e ad alto impatto.
© Alpine F1 Team Press Office
Francesca Bellettini, Presidente e Amministratore Delegato di Gucci: "Questa partnership con l'Alpine Formula One Team scrive un nuovo capitolo: Gucci diventa la prima casa di moda di lusso a servire come Title Partner in Formula 1. Questo riflette la nostra ambizione per il marchio e il ruolo che vogliamo che Gucci svolga su questo palcoscenico. La Formula Uno rappresenta oggi una convergenza unica di prestazioni, cultura e portata globale, e l'Alpine Formula One Team è il partner giusto per dare vita a questa visione. Gucci Racing è più di una semplice presenza in griglia: è un'espressione di chi siamo e dove vogliamo portare il marchio. E c'è molto altro da vedere. Siamo grati ad Alpine e all'intero Gruppo Renault per aver condiviso questa ambizione con noi."
Flavio Briatore, Consulente Esecutivo dell'Alpine Formula One Team: "Collaborare con un prestigioso marchio del calibro Gucci in Formula Uno come partner titolare dell'Alpine Formula One Team è qualcosa di cui sono estremamente orgoglioso. Non solo, ma sono anche entusiasta delle possibilità che la partnership con Gucci offre e delle grandi cose che possiamo realizzare insieme a livello globale. Il team Enstone ha una storia di fare le cose in modo diverso dagli altri e ha già dimostrato che la moda può finire prima in Formula Uno. Con le prestazioni migliorate in pista e il miglior punteggio di Alpine all'inizio di una stagione, questa nuova collaborazione con Gucci dimostra lo slancio crescente dietro il team. Vorrei ringraziare Luca [de Meo] e Francesca [Bellettini] per la loro fiducia e dedizione nel progetto e per aver contribuito a far prendere vita questa partnership."
Luca de Meo, Amministratore Delegato di Kering: "La Formula Uno si è evoluta ben oltre lo sport per diventare una delle piattaforme di contenuti premium più potenti al mondo, raggiungendo oltre 1,5 miliardi di persone ogni stagione e ispirando un pubblico giovane, sempre più giovane e femminile. Come spazio di creatività, ricerca dell'eccellenza e del successo umano, lo vediamo come una piattaforma unica per un marchio di lusso che spinge i confini, stimola connessioni significative e costruisce valore e attrabilità a lungo termine del marchio, offrendo al contempo un impatto misurabile e duraturo."
François Provost, Amministratore Delegato del Gruppo Renault: "La Formula Uno è una delle piattaforme più dinamiche e attraenti dello sport globale. Per il Gruppo Renault, in quanto storico costruttore di Formula Uno, è una risorsa potente per sostenere l'ambizione di Alpine: costruire consapevolezza, desiderabilità e influenza nei mercati, raggiungendo al contempo nuovi pubblici e giovani generazioni. Accogliamo con favore l'opportunità di collaborare con Kering attraverso questa collaborazione, mentre attendiamo con interesse la nostra collaborazione con Gucci dal 2027 in poi."