Doppietta McLaren con Norris e Piastri, Ferrari a podio, penalità per Antonelli

Preceduta dal minuto di silenzio per la scomparsa di Alex Zanardi, la Sprint di Miami ha visto il successo di Lando Norris al capolinea di una gara da diciannove giri scattata ancora una volta con un pessimo stacco al semaforo che ha impedito a Kimi Antonelli di lottare per la vittoria. Il leader del Mondiale ha dato vita ad un breve ma intenso duello con il compagno di squadra George Russell, spuntandola per la quarta piazza finale, per poi retrocedere al sesto posto a causa di una penalità per track limits. Sul gradino più alto del podio sale quindi Lando Norris (scattato dalla pole position) che apre la doppietta di una ritrovatissima McLaren, completata dal compagno di squadra Oscar Piastri. Per il campione del mondo in carica Norris (che solo due anni fa a Miami aveva conquistato la prima vittoria della sua carriera del Mondiale), si tratta del primo successo stagionale, anche se solo nel formato breve. Terzo e ultimo gradino del podio per la Ferrari con un regolare Charles Leclerc che ad inizio gara respinge gli attacchi di Antonelli, accusandolo via radio di averlo ostacolato oltre il lecito. Quinta piazza finale per Max Verstappen che si aggiudica un duello con Lewis Hamilton (alla fine settimo dietro ad AKA) che cinque anni fa aveva una posta in palio ben più importante. Top ten nell'ordine per Pierre Gasly (Alpine), per la Red Bull di Isack Hadjar e per Franco Colapinto con la seconda Alpine.