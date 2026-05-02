GP MIAMI F.1 SPRINT

Doppietta McLaren con Norris e Piastri, Ferrari a podio, penalità per Antonelli

Il team papaya rialza la testa, Mercedes inaspettatamente fuori dal podio, penalizzato il leader del Mondiale

di Stefano Gatti
02 Mag 2026 - 18:46
© Getty Images

© Getty Images

Preceduta dal minuto di silenzio per la scomparsa di Alex Zanardi, la Sprint di Miami ha visto il successo di Lando Norris al capolinea di una gara da diciannove giri scattata ancora una volta con un pessimo stacco al semaforo che ha impedito a Kimi Antonelli di lottare per la vittoria. Il leader del Mondiale ha dato vita ad un breve ma intenso duello con il compagno di squadra George Russell, spuntandola per la quarta piazza finale, per poi retrocedere al sesto posto a causa di una penalità per track limits. Sul gradino più alto del podio sale quindi Lando Norris (scattato dalla pole position) che apre la doppietta di una ritrovatissima McLaren, completata dal compagno di squadra Oscar Piastri. Per il campione del mondo in carica Norris (che solo due anni fa a Miami aveva conquistato la prima vittoria della sua carriera del Mondiale), si tratta del primo successo stagionale, anche se solo nel formato breve. Terzo e ultimo gradino del podio per la Ferrari con un regolare Charles Leclerc che ad inizio gara respinge gli attacchi di Antonelli, accusandolo via radio di averlo ostacolato oltre il lecito. Quinta piazza finale per Max Verstappen che si aggiudica un duello con Lewis Hamilton (alla fine settimo dietro ad AKA) che cinque anni fa aveva una posta in palio ben più importante. Top ten nell'ordine per Pierre Gasly (Alpine), per la Red Bull di Isack Hadjar e per Franco Colapinto con la seconda Alpine.  

formula 1
gp miami
sprint
doppietta
mclaren
norris
piastri
ferrari
podio
leclerc

Ultimi video

01:21
La Formula 1 incontra il rally

La Formula 1 incontra il rally

01:49
13 SRV RICORDO ALEX ZANARDI 2/5 SRV

Addio ad Alex Zanardi: il ricordo di un mito, fuoriclasse della vita

03:02
13 DICH BLOB ZANARDI 2/5 DICH

Le parole di Alex Zanardi: una voce che illumina la vita

00:43
DICH MUELLER SU ZANARDI 2/5 SRV

Mueller su Zanardi: "E' un'ispirazione per tutti noi"

00:41
Kimi Antonelli sui go kart nella casa dei Dolphins

Kimi Antonelli sui go kart nella casa dei Dolphins

00:20
Il terribile incidente di Jos Verstappen

Il terribile incidente di Jos Verstappen

00:12
Che spettacolo le vecchie F1

A Istanbul scatta la nostalgia della vecchia F1: sentite che sound! VIDEO

00:49
Antonelli star a Imola per il WEC: che boato del pubblico!

Antonelli star a Imola per il WEC: che boato del pubblico!

03:54
Kubica Formula 1

Kubica incorona Antonelli: "può vincere il mondiale"

00:42
Pasqua tra fenomeni

Pasqua tra fenomeni

01:31
Leclerc imprenditore

Leclerc tra gelato e... titolo mondiale

01:33
Antonelli che spettacolo

Antonelli che spettacolo

01:46
Il mondo applaude Kimi

Il mondo applaude Kimi

00:17
Antonelli, che agguato!

Antonelli, che agguato!

02:51
DICH DOMENICALI F1 PER SITO DICH

Domenicali esclusivo: "Gli italiani vogliono Kimi campione in Ferrari"

01:21
La Formula 1 incontra il rally

La Formula 1 incontra il rally

I più visti di Formula 1

Tutte le livree speciali del GP di Miami

Norris in pole a Miami, Antonelli prima fila all'ultimo secondo

Leclerc accende Miami, si rivede Verstappen. Problemi per Antonelli

Antonelli: "Qualifica pasticciata ma risultato discreto". Leclerc: "Che fatica con le gomme"

Il meteo mette a rischio il Gran Premio di Miami

Il terribile incidente di Jos Verstappen

Il terribile incidente di Jos Verstappen

Notizie del giorno
Vedi tutti
13 DICH BLOB ZANARDI 2/5 DICH
18:58
Le parole di Alex Zanardi: una voce che illumina la vita
DICH MUELLER SU ZANARDI 2/5 SRV
18:57
Mueller su Zanardi: "E' un'ispirazione per tutti noi"
18:46
Doppietta McLaren con Norris e Piastri, Ferrari a podio, penalità per Antonelli
18:30
Prima gioia in Formula E per Nico Mueller
18:18
Ciclismo, Pogacar vince la quarta tappa del Giro di Romandia e resta leader