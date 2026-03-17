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Luca di Montezemolo: "Antonelli in Mercedes mi dà un po' fastidio"

L'ex Presidente Ferrari non nasconde l’ammirazione — e un pizzico di rimpianto — parlando del giovane talento bolognese oggi in Formula 1 con la scuderia tedesca

di Redazione
17 Mar 2026 - 09:51
© Getty Images

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Luca Cordero di Luca Cordero di Montezemolo non è una voce qualunque quando si parla di Formula 1. Ex presidente della Scuderia Ferrari negli anni dei grandi successi, uomo chiave del rilancio del Cavallino e dirigente di primo piano nell’industria italiana, conosce piloti, pressioni e dinamiche del Circus come pochi altri. E parlando dei giovani talenti di oggi (in un'intervista al Corriere della Sera) il suo pensiero va dritto ad Andrea Kimi Antonelli.
“Mi ha emozionato, ha una maturità rara”
Montezemolo non nasconde l’ammirazione per il talento bolognese oggi in forza alla Mercedes-AMG Petronas Formula One Team. “La sua vittoria mi ha emozionato, è un ragazzo di 19 anni in continuo miglioramento. Aveva avuto problemi nelle partenze, eppure non si è perso d’animo: è andato in testa e ha condotto senza incertezze, rischiando solo alla fine”. A colpirlo non è solo la velocità, ma la testa: “Ha dimostrato maturità e freddezza, non tipiche di un italiano, e soprattutto non di uno della sua età. Ha i piedi per terra, spero resti sempre così, le premesse ci sono tutte”.
“Vederlo in Mercedes mi dà fastidio”
C’è però un pizzico di rammarico, più emotivo che tecnico: “Però mi ha dato un po’ ‘fastidio’ vederlo su una Mercedes”. Il motivo è semplice, quando Montezemolo risponde "Esatto" alla domanda se lo avrebbe preferito in rosso. E ad Antonelli dedica anche un consiglio paterno: “Gli suggerirei di continuare a migliorare, perché, con tutto il rispetto, è stato perfetto su una macchina nettamente superiore. Ne ho visti diversi di piloti che si credevano fenomeni dopo pochi GP. Ma Kimi è diverso e la Mercedes ha fatto un ottimo lavoro”. Parole che pesano, dette da chi ha costruito Ferrari attorno ai campioni. E che suonano come una consacrazione.

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