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FORMULA 1

Formula 1, Antonelli rientrato nella sua Bologna: "Questo è solo un punto d'inizio"

Il pilota che ha riportato l'Italia a vincere un Gp in Formula 1 dopo 20 anni: "Sono molto orgoglioso"

16 Mar 2026 - 14:39
4 foto

Kimi Antonelli è rientrato oggi nella sua Bologna dopo il trionfo nel Gp di Cina. Ad accogliere il pilota Mercedes all'aeroporto del capoluogo emiliano (immagini postate sul profilo social @BLQairport) giornalisti e tifosi: "Sono molto orgoglioso di quello che ho fatto, ma questo è solo un punto d'inizio". Tra i tanti complimenti ricevuti, nella notte sono arrivati anche quelli di Sinneri dopo il successo a Indian Wells: "Lo ringrazio - ha detto l'altro golden boy dello sport italiano - per il pensiero. Gli ho scritto subito un messaggio per dirglielo".

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