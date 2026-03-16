Formula 1, Antonelli rientrato nella sua Bologna: "Questo è solo un punto d'inizio"

Kimi Antonelli è rientrato oggi nella sua Bologna dopo il trionfo nel Gp di Cina. Ad accogliere il pilota Mercedes all'aeroporto del capoluogo emiliano (immagini postate sul profilo social @BLQairport) giornalisti e tifosi: "Sono molto orgoglioso di quello che ho fatto, ma questo è solo un punto d'inizio". Tra i tanti complimenti ricevuti, nella notte sono arrivati anche quelli di Sinneri dopo il successo a Indian Wells: "Lo ringrazio - ha detto l'altro golden boy dello sport italiano - per il pensiero. Gli ho scritto subito un messaggio per dirglielo".