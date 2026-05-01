Serie A, Pisa-Lecce 1-2: Di Francesco si avvicina alla salvezza, toscani in B con il Verona

Il Lecce si avvicina alla salvezza portandosi a +4 sulla terzultima, il Pisa saluta la Serie A con tre turni d'anticipo. Sono questi i verdetti del match inaugurale della 35a giornata di Serie A, che vede i salentini espugnare l'Arena Garibaldi col punteggio di 2-1. Il match inizia subito a ritmi alti, con un discreto spettacolo per il pubblico: Stojilkovic sfiora due volte la rete e il Pisa gioca meglio, andando vicino al gol con Moreo e Canestrelli. Coulibaly risponde per il Lecce, che rischia ancora in avvio di ripresa e colpisce a sorpresa al 53': Cheddira serve Banda, sinistro potente dell'esterno ed è 1-0. Il Pisa risponde subito con l'acciaccato Leris, autore di una grande conclusione per il pari al 57', ma si perde nella fase difensiva: Cheddira ne approfitta per siglare il gol-vittoria otto minuti più tardi.