Serie A, Pisa-Lecce 1-2: Di Francesco si avvicina alla salvezza, toscani in B con il Verona
Banda e Cheddira mandano i salentini a +4 sulla Cremonese, inutile il gol di Leris
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Il Lecce si avvicina alla salvezza portandosi a +4 sulla terzultima, il Pisa saluta la Serie A con tre turni d'anticipo. Sono questi i verdetti del match inaugurale della 35a giornata di Serie A, che vede i salentini espugnare l'Arena Garibaldi col punteggio di 2-1. Il match inizia subito a ritmi alti, con un discreto spettacolo per il pubblico: Stojilkovic sfiora due volte la rete e il Pisa gioca meglio, andando vicino al gol con Moreo e Canestrelli. Coulibaly risponde per il Lecce, che rischia ancora in avvio di ripresa e colpisce a sorpresa al 53': Cheddira serve Banda, sinistro potente dell'esterno ed è 1-0. Il Pisa risponde subito con l'acciaccato Leris, autore di una grande conclusione per il pari al 57', ma si perde nella fase difensiva: Cheddira ne approfitta per siglare il gol-vittoria otto minuti più tardi.
Hiljemark tenta l'assalto con le tre punte e sfiora il pari con Piccinini, fermato da uno straordinario Falcone, poi deve arrendersi. I toscani ritrovano la Serie B 362 giorni dopo la storica promozione, salutando la categoria con tre turni d'anticipo al pari del Verona. Respirano i salentini con 32 punti, a +4 sulla Cremonese terzultima. I grigiorossi sfideranno la Lazio e devono vincere, per evitare di scivolare nel baratro.
IL TABELLINO
PISA-LECCE 1-2
PISA (3-5-2) - Semper 5.5; Caracciolo 5.5, Canestrelli 6, Bozhinov 5 (36' st Durosinmi sv); Leris 6.5, Akinsanmiro 5.5 (36' st Cuadrado sv), Aebischer 6, Isak Vural 5 (25' st Piccinini 6), Angori 6 (19' st Touré 5.5); Moreo 5.5, Stojilkovic 6 (25' st Meister 5.5). A disposizione: Nicolas, Scuffet, Højholt, Iling-Junior, Stengs, Coppola, Calabresi, Loyola, Raul Albiol, Lorran. All. Hiljemark.
LECCE (4-3-3) - Falcone 7; Danilo Veiga 6, Siebert 6, Tiago Gabriel 6.5, Gallo 6; Coulibaly 6.5, Ramadani 6, Ngom 6; Pierotti 7 (48' st Gandelman sv), Cheddira 6.5 (25' st Camarda 6), Banda 6.5 (25' st Jean 6). A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Alex Sala, Stulic, N'Dri, Perez, Helgason, Gandelman, Gorter, Marchwinski, Kovac. All. Di Francesco.
Arbitro: Doveri.
Marcatori: 8' st Banda (L), 12' st Leris (P), 20' st Cheddira (L).
Ammoniti: Caracciolo (P), Aebischer (P), Cheddira (L), Durosinmi (P), Pierotti (L), Meister (P).
LE STATISTICHE
- Dopo l’1-0 dell’andata, il Lecce ha vinto due gare consecutive contro il Pisa in Serie A per la prima volta nella sua storia.
- Il Pisa è matematicamente retrocesso in Serie B. Il club toscano è retrocesso per la sesta volta su otto stagioni disputate in Serie A, tra cui tutte le tre più recenti (2025/26, 1990/91 e 1988/89).
- Walid Cheddira ha segnato un gol e servito un assist nella stessa partita di Serie A solo per la seconda volta in carriera, la prima dal 17 febbraio 2023 (rete e passaggio vincente per Pol Lirola nel 4-2 casalingo con il Frosinone contro il Sassuolo).
- Il Lecce ha realizzato più di un gol in trasferta solo per la terza volta in questa stagione in Serie A, dopo il 25 ottobre 2025 (sconfitta per 2-3 contro l'Udinese) e il 16 febbraio 2026 (successo per 2-0 contro il Cagliari).
- Dopo l’1-0 contro il Pisa dell’andata e il 2-1 contro la Cremonese a marzo, il Lecce ha registrato tre successi di fila in una singola stagione contro squadre neopromosse solo per la terza volta in Serie A dopo i periodi tra settembre e ottobre 2004 e tra ottobre 1999 e gennaio 2000.
- Il Lecce (1V, 2N) ha evitato la sconfitta per tre partite consecutive di Serie A per la prima volta dallo scorso settembre-ottobre: un successo (v Parma) e due pareggi (v Bologna e Sassuolo).
- Il Lecce ha vinto un match in trasferta contro il Pisa in Serie A per la prima volta nella sua storia.
- Il Pisa ha perso sei partite consecutive di Serie A solo per la seconda volta nella sua storia, la prima dal periodo tra aprile 1986 e ottobre 1987 (sette in quel caso).
- Lameck Banda ha preso parte a sette gol in questa Serie A (quattro reti, tre assist), record di partecipazioni attive per lui in un singolo campionato della competizione.
- Con l'assist per Walid Cheddira, Santiago Pierotti è tornato a prendere parte ad un gol in trasferta in Serie A per la prima volta dal 31 gennaio 2025: doppietta contro il Parma al Tardini in quel caso.
- Mehdi Léris (due) ha realizzato più di una rete in una singola stagione di Serie A per la prima volta in carriera; in generale, il classe 1998 aveva segnato appena due gol nelle precedenti cinque stagioni del massimo torneo (entrambe con la Sampdoria tra il 2019/20 e il 2022/23).
- Considerando i cinque principali campionati europei, solamente la Cremonese (28) ha concluso più primi tempi di senza segnare alcun gol rispetto al Pisa (26, come il Wolverhampton).
-L'Hellas Verona è matematicamente retrocesso in Serie B; per i veneti, si tratta della 10ª retrocessione della loro storia dalla A al campionato cadetto, la prima dal 2017/18.