F1, Kimi Antonelli torna a casa dopo Shanghai: "Vittoria speciale, ora merito le tagliatelle"

Kimi Antonelli vince la prima gara in Formula 1 e scoppia in lacrime: le foto
© afp | Prima vittoria per Kimi Antonelli
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Il vincitore del GP di Cina, Kimi Antonelli, atterra a Bologna: "Ho fame di pasta e di Mondiale"
"Mi sono tolto un peso, questo risultato mi dà forza e consapevolezza soprattutto sul potenziale. Adesso c'è il prossimo step è che è quello più grande e più difficile (il Mondiale, ndr), ma sono sicuro che se farò tutto bene si potrà raggiungere". Così il pilota della Mercedes Kimi Antonelli, vincitore ieri del Gp di Cina di Formula 1, parlando con i cronisti al suo arrivo all'aeroporto di Bologna.
"Sono veramente contento di questa vittoria, di aver riportato il tricolore sul gradino più alto del podio. Questo è un punto di inizio, spero di poter continuare così, siamo sulla strada giusta però non sarà facile - ha aggiunto - La prossima gara in Giappone? L'anno scorso è andata bene, mi sono trovato bene a Suzuka, quest'anno con le macchine nuove sarà molto diverso però devo dire che mi sto trovando bene con la macchina, ogni volta che salgo ho più confidenza. Adesso mi godrà questa vittoria poi alla fine di questa settimana partirò per Suzuka".
Prima però è tempo di festeggiare con famiglia e amici: "La prima cosa che farò è mangiare un po' di pasta, un po' di tagliatelle, è da un po' che non le mangio - ha ammesso - Farò una roba tranquilla con i miei amici e la mia famiglia, è un momento molto speciale cercherò di divertirmi e di godermelo".
"Sono stato sorpreso dalla dedica di Jannik Sinner dopo Indian Wells, l'ho apprezzato molto è stato molto carino, l'ho ringraziato", ha detto.
SUI SOCIAL: "IL GIORNO PIÙ BELLO, PER ORA"
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