F1, Kimi Antonelli torna a casa dopo Shanghai: "Vittoria speciale, ora merito le tagliatelle"

"Sono veramente contento di questa vittoria, di aver riportato il tricolore sul gradino più alto del podio. Questo è un punto di inizio, spero di poter continuare così, siamo sulla strada giusta però non sarà facile - ha aggiunto - La prossima gara in Giappone? L'anno scorso è andata bene, mi sono trovato bene a Suzuka, quest'anno con le macchine nuove sarà molto diverso però devo dire che mi sto trovando bene con la macchina, ogni volta che salgo ho più confidenza. Adesso mi godrà questa vittoria poi alla fine di questa settimana partirò per Suzuka".