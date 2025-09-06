Libere 3: solo ventuno millesimi tra Norris e Leclerc, Piastri e Verstappen alle loro spalle

Il ferrarista scalda il pubblico monzese in vista della caccia alla poledi Stefano Gatti
Parafrasando il cinema: ventuno millesimi, il peso della pole. McLaren un passo davanti alla concorrenza in assetto da qualifica a Monza ma Ferrari pronta a sfidarla appunto per la pole position del Gran Premio d'Italia. Lando Norris svetta nel terzo ed ultimo turno di prove libere con il tempo di un minuto, 19 secondi e 331 millesimi, prevalendo per soli 21 millesimi su Charles Leclerc. che stacca il suo tempo alla fine delle qualifiche, dopo aver compromesso con un passaggio "largo" in uscita della Seconda di Lesmo.
Terzo tempo per il leader del Mondiale Oscar Piastri (+0.165) che la spunta per due soli millesimi sulla Red Bull di Max Verstappen (+0.167). George Russell chiude la top five con la Mercedes (+0.184). Si inserisce a sorpresa in sesta posizione Gabriel Bortoleto con la Sauber. (+0.227). Il rookie brasiliano precede l'altro ferrarista Lewis Hamilton che chiude a 267 millesimi da Norris. Nono tempo per Andrea Kimi Antonelli (+0.365) alle spalle della Racing Bulls di Isack Hadjar e davanti alla Williams di Alexander Albon. Solo tredicesimo dopo i lampi di venerdì l'altro pilota Williams Carlos Sainz. Non va oltre il quindicesimo tempo Yuki Tsunoda con la Williams. Diciottesimo tempo per Pierre Gasly con la Alpine. Il francese (esattamente cinque anni fa vincitore a Monza con Alpha Tauri) ha annunciato prima delle prove il prolungamento del suo contratto con il team bleu fino al 2028.
