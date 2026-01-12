Dakar tappa 8: acuto di Variawa tra le auto, a Benavides le moto

Equilibrio e spettacolo anche nelle moto, dove la leadership cambia ancora. Tappa con terreno ideale per Luciano Benavides, che ha messo la firma su una giornata perfetta. Per l’argentino della KTM è la terza vittoria alla Dakar 2026, la seconda consecutiva, un risultato che vale il sorpasso in vetta alla generale. Benavides ora guida con 4 minuti e 50 secondi di vantaggio sul compagno di squadra e campione in carica Sanders, mentre Brabec segue a 5 minuti e 2 secondi.