Arabia saudita

Dakar tappa 8: acuto di Variawa tra le auto, a Benavides le moto

Primo successo per il sudafricano, Al-Attiyah resta leader ma Ekstrom si avvicina. L'argentino della KTM si prende tappa e leadarship nella generale. 

di Redazione Drive Up
12 Gen 2026 - 14:53
© Ufficio Stampa

La Dakar entra nella sua ultima, durissima settimana e il deserto saudita continua a rimescolare le carte. L’ottava tappa, una vera maratona da 459 chilometri cronometrati tra Riyad e Wadi Ad Dawasir, ha regalato colpi di scena e nuove gerarchie, confermando che alla Dakar nulla è mai scritto fino all’ultimo metro.

Nelle auto, la giornata sembrava avere un padrone fino all’ultimo waypoint. Dopo aver perso la tappa di ieri negli ultimi 40 km Henk Lategan, è stato beffato per soli tre secondi da Saood Variawa, ventenne sudafricano al primo successo alla Dakar. Terzo Ekstrom con la Ford che recupera un minuto su Al-Attiyah, al volante della Dacia che ha chiuso quinto la frazione odierna.

Nella categoria Stock, infine, continua il dominio delle Defender: un’altra tripletta che conferma la forza del marchio, con Baciūska sempre più convincente e legittimato a sognare il successo finale.

Cambio al vertice nelle moto: Benavides primo

Equilibrio e spettacolo anche nelle moto, dove la leadership cambia ancora. Tappa con terreno ideale per Luciano Benavides, che ha messo la firma su una giornata perfetta. Per l’argentino della KTM è la terza vittoria alla Dakar 2026, la seconda consecutiva, un risultato che vale il sorpasso in vetta alla generale. Benavides ora guida con 4 minuti e 50 secondi di vantaggio sul compagno di squadra e campione in carica Sanders, mentre Brabec segue a 5 minuti e 2 secondi.

La Dakar è entrata nel suo momento decisivo. Il deserto non fa sconti e ogni chilometro può cambiare la storia: l’ultima settimana è appena iniziata.

dakar 2026 favoriti auto
dakar 2026 arabia saudita

