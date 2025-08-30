Libere 3: Norris e Piastri in carrozza. Russell primo inseguitore, Leclerc solo sesto

Solo quattordicesimo Lewis Hamilton con la seconda SF-25 di Maranello: il sette volte iridato incassa un distacco di un secondo e 410 millesimi. Va anche peggio ad Andrea Kimi Antonelli che chiude diciassettesimo a un secondo e 725 millesimi dal leader. Alexander Albon (settimo) porta nella top ten anche la seconda Williams-Mercedes (+1.127), seguito da Lance Stroll che si rilancia dopo l'incidente delle FP2 di venerdì pomeriggio. Isack Hadjar con la Visa Cash App e Fernando Alonso con l'altra Aston Martin occupano nell'ordine la nona e la decina casella della classifica. Lo spagnolo è stato protagonista di una sorta di "near miss" con la Mercedes di Russell che - rientrando ai box - lo ha stretto contro il muretto: contatto evitato per un soffio! Il Collegio dei Commissari di Gara (dei quali fa parte a Zandvoort l'ex pilota di F.1 Pedro Lamy) ha comminato una multa di 7500 euro al team Mercedes per non aver avvertito Russell dell'arrivo di Alonso che stava completando un giro veloce e un warning (avvertimento) allo stesso Russell per non essersi spostato più a destra in vista del suo rientro ai box.