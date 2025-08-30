Logo SportMediaset
Formula 1
PROVE LIBERE 3

Libere 3: Norris e Piastri in carrozza. Russell primo inseguitore, Leclerc solo sesto

Il pilota inglese del team papaya più veloce del leader del Mondiale

di Stefano Gatti
30 Ago 2025 - 14:09
© IPA

© IPA

C'è immancabilmente il timbro McLaren anche sul terzo turno di prove libere di Zandvoort. Lando Norris siglia il miglior tempo in un minuto, otto secondi e 972 millesimi. Alle sue spalle il compagno di squadra Oscar Piastri - ancora all'inseguimento - che si ferma aa 242 millesimi dal leader. Ben più marcati i distacchi di chi segue: George Russell è terzo a 886 millesimi dal connazionale Norris, mentre la seconda fila "virtuale" è completata da Carlos Sainz (Williams) con un ritardo di 941 millesimi. L'ex ferrarista spagnolo "brucia" per dodici millesimi il padrone di casa Max Verstappen che chiude la top five. Non va oltre il sesto tempo Charles Leclerc con la migliore delle Ferrari con un ritardo di soli 34 millesimi dalla parte "giusta" del muro del secondo pieno.

© IPA

© IPA

Solo quattordicesimo Lewis Hamilton con la seconda SF-25 di Maranello: il sette volte iridato incassa un distacco di un secondo e 410 millesimi. Va anche peggio ad Andrea Kimi Antonelli che chiude diciassettesimo a un secondo e 725 millesimi dal leader. Alexander Albon (settimo) porta nella top ten anche la seconda Williams-Mercedes (+1.127), seguito da Lance Stroll che si rilancia dopo l'incidente delle FP2 di venerdì pomeriggio. Isack Hadjar con la Visa Cash App e Fernando Alonso con l'altra Aston Martin occupano nell'ordine la nona e la decina casella della classifica. Lo spagnolo è stato protagonista di una sorta di "near miss" con la Mercedes di Russell che - rientrando ai box - lo ha stretto contro il muretto: contatto evitato per un soffio! Il Collegio dei Commissari di Gara (dei quali fa parte a Zandvoort l'ex pilota di F.1 Pedro Lamy) ha comminato una multa di 7500 euro al team Mercedes per non aver avvertito Russell dell'arrivo di Alonso che stava completando un giro veloce e un warning (avvertimento) allo stesso Russell per non essersi spostato più a destra in vista del suo rientro ai box.

