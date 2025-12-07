Leclerc: "Fa molto male vedere la Ferrari a 400 punti dalla McLaren"

Vasseur è passato poi a spiegare la pressione che si vive all'interno della scuderia: "Uno dei tratti distintivi della Ferrari è l'intensità emotiva che non ha eguali. Se facciamo una buona sessione di prove, tutti ci dichiarano campioni; se ne facciamo una brutta, veniamo trattati come se dovessimo licenziare metà della squadra. Il mio compito è calmare tutte queste emozioni". A questo punto siamo pronti per pensare alla prossima annata: "Il 2026 sarà una stagione completamente diversa. Ciò che sarà fondamentale l'anno prossimo sarà la capacità dei team di sviluppare la vettura durante tutta la stagione, piuttosto che il potenziale che avrà a Melbourne".