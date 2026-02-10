Conte oltre l'emergenza, Fabregas per stupire ancora: chi vince affronterà l'Inter

La missione non sarà semplice. Dopo l'eliminazione in Champions League e con nove punti di svantaggio dall'Inter capolista, il Napoli vuole provare ad arrivare fino in fondo a questa competizione visto che anche Antonio Conte nella sua carriera da allenatore non è mai riuscito a vincerla. Anche per i campioni d'Italia, però, ci sono diversi ostacoli. Da un lato, l'emergenza infortuni e dall'altro degli avversari più riposati. Per via delle Olimpiadi, infatti, il Como non ha giocato contro il Milan nell'ultimo weekend e ha potuto così godere di un'abbondante settimana di stop.