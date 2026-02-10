Conte oltre l'emergenza, Fabregas per stupire ancora: chi vince affronterà l'Inter

Paz sbaglia il rigore al 97' e scoppia in lacrime, lo stadio di Como canta "Nico Nico"
© Getty Images
© Getty Images
Questa sera Napoli-Como vale un posto in semifinale contro i nerazzurri
Sono passati esattamente 40 anni dalla prima (e unica) semifinale di Coppa Italia giocata dal Como e questa sera al Maradona gli uomini di Cesc Fabregas proveranno a raggiungere un traguardo che in riva al lago manca da parecchio tempo.
La missione non sarà semplice. Dopo l'eliminazione in Champions League e con nove punti di svantaggio dall'Inter capolista, il Napoli vuole provare ad arrivare fino in fondo a questa competizione visto che anche Antonio Conte nella sua carriera da allenatore non è mai riuscito a vincerla. Anche per i campioni d'Italia, però, ci sono diversi ostacoli. Da un lato, l'emergenza infortuni e dall'altro degli avversari più riposati. Per via delle Olimpiadi, infatti, il Como non ha giocato contro il Milan nell'ultimo weekend e ha potuto così godere di un'abbondante settimana di stop.
Conte avrà molti nodi da sciogliere in termini di formazione. Per quanto riguarda il modulo, il 3-4-2-1 sembra una scelta obbligata ma non sono da escludere altre varianti per provare a sorprendere il suo ex centrocampista ai tempi del Chelsea. L'unica certezza riguarda Scott McTominay: uscito a fine primo tempo contro il Genoa, lo scozzese convive da tempo con un fastidio alla coscia e verrà dunque preservato in vista della Roma. In porta dovrebbe tornare Milinkovic-Savic, mentre in difesa spazio a Juan Jesus (squalificato in campionato) e Beukema.
La probabile formazione del Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Giovane, Santos; Hojlund
Lato Como, Fabregas schiererà il migliore 11 a disposizione. Davanti Douvikas è favorito su Morata, mentre alle sue spalle oltre a Nico Paz ci saranno Baturina e Vojvoda. In difesa invece la coppia centrale sarà formata da Ramon e Kempf.
La probabile formazione del Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Douvikas
La sfida sarà visibile in esclusiva alle 21 su Italia 1 e in streaming su Sportmediaset.it con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi.
© Getty Images
© Getty Images